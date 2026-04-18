Dobrosloveni. Cupa României la Hand to Hand Sport ajunge în premieră în comună

Comuna Dobrosloveni marchează un moment important pentru viața sportivă locală, găzduind în premieră un eveniment de anvergură națională, Cupa României la Hand to Hand Sport 2026. Competiția, organizată de Primărie în parteneriat cu Federația Română de Hand to Hand Fighting și Clubul Sportiv Gladius Dobrosloveni, va avea loc pe 25 aprilie, la sala de sport din localitate, și va aduce la start sportivi din întreaga țară. Aceștia se vor întrece în probe de Hand to Hand Fighting, Light Contact și Self-Defense, într-o demonstrație de forță, tehnică și disciplină. Evenimentul promite să aducă în prim-plan nu doar performanța sportivă, ci și spiritul comunitar, autoritățile locale invitând publicul să susțină participanții și să contribuie la consolidarea unei culturi a sportului în Dobrosloveni.

„Pentru prima dată în comuna noastră, sportul de performanță atinge un nou nivel! Primăria Comunei Dobrosloveni, în parteneriat cu Federația Română de Hand to Hand Fighting și Clubul Sportiv Gladius Dobrosloveni, are onoarea de a vă invita la un eveniment de excepție: CUPA ROMÂNIEI LA HAND TO HAND SPORT 2026, ce va avea loc în data de 25 aprilie 2026, la Sala de Sport din Dobrosloveni, începând cu ora 11:00. Competiția va reuni sportivi din întreaga țară, care se vor întrece în stilurile: Hand to Hand Fighting, Light Contact, Self-Defense. Ședința tehnică și cântarul oficial vor avea loc în aceeași zi, la ora 10:00, la locația desfășurării evenimentului. Participanții sunt obligați să prezinte actul de identitate și viza medicală valabilă, iar echipamentul necesar include: kimonou alb, tibiere, protecție dentară, precum și protecțiile specifice.

Înscrierile se fac până la data de 18 aprilie 2026, la adresa de e-mail: handtohandfighting.ro@gmail.com. Vă așteptăm să susținem împreună sportul, performanța și spiritul competiției, într-un eveniment deosebit pentru comunitatea noastră!”, transmite primarul comunei Dobrosloveni, Gheorghe Tudorașcu.