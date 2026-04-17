SJU Slatina. Secția de Chirurgie Plastică, Estetică și Microchirurgie Reconstructivă, complet modernizată

Secția de Chirurgie Plastică, Estetică și Microchirurgie Reconstructivă a Spitalului Județean de Urgență Slatina a fost redeschisă după un amplu proces de reabilitare și modernizare, marcat simbolic de o slujbă de sfințire organizată de Izvorul Tămăduirii. Mutată într-un spațiu nou, la etajul 4 al Pavilionului Central, secția oferă acum pacienților saloane complet renovate, dotări moderne și o sală de operații proprie. Investiția, în valoare de 640.000 de lei, a fost susținută în mare parte de Consiliul Județean Olt, cu sprijin suplimentar din sponsorizări, reflectând eforturile autorităților și comunității de a ridica standardele actului medical din Slatina și din întreg județul.

„În zi de mare sărbătoare, Izvorul Tămăduirii, cadrele medicale și pacienții Secției Chirurgie Plastică, Estetică și Microchirurgie Reconstructivă au participat la o slujbă religioasă de binevucântare și sfințire. Secția a fost complet reabilitată, modernizată și a fost relocată la etajul 4, în Pavilionul Central.

Pacienții beneficiază acum de saloane cu mobilier nou, grupuri sanitare reabilitate, aparatură medicală modernă, iar în cadrul secției a fost amenajată o sală de operații. Valoarea investiției este 640.000 lei, 470.000 lei fiind alocați de către Consiliul Județean Olt, iar restul banilor au fost obținuți din sponsorizări! Le mulțumim tuturor celor care investesc în Spitalul Județean de Urgență Slatina și care ne sunt alături în misiunea noastră de a îmbunătăți calitatea serviciilor medicale și de a face din bine și mai bine! Noi suntem aici pentru Slatina, pentru județul Olt!”, transmit reprezentanții SJU Slatina.