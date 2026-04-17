Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Astăzi, de Izvorul Tămăduirii, credința și unitatea ne dau puterea să mergem mai departe”

Cu prilejul sărbătorii Izvorului Tămăduirii, deputatul S.O.S România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, transmite un mesaj de solidaritate și întărire a valorilor comunității, subliniind rolul credinței în depășirea încercărilor. Acesta evocă semnificația spirituală a zilei dedicate Maicii Domnului, evidențiind importanța sprijinului reciproc, a încrederii și a coeziunii sociale într-un context marcat de provocări. Parlamentarul face apel la unitate în rândul oltenilor și al tuturor românilor, insistând că forța unei comunități stă în credință, responsabilitate și capacitatea de a rămâne împreună.

„Astăzi, de Izvorul Tămăduirii, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, transmit un gând tuturor oltenilor care, prin credință și demnitate, păstrează vie puterea acestei comunități.

Izvorul Tămăduirii este sărbătorit, în fiecare an, în prima vineri după Paște și reprezintă o zi închinată Maicii Domnului, văzută de credincioși drept ocrotitoare a celor aflați în suferință și sprijin pentru cei încercați de boală. Apa sfințită în această zi este considerată binecuvântată, având rol de întărire atât pentru trup, cât și pentru suflet. Această sărbătoare ne reamintește că, dincolo de încercările vieții, există valori care ne țin împreună: respectul față de aproapele nostru, sprijinul reciproc și credința care ne dă echilibru și claritate. Este nevoie, mai mult ca oricând, de coeziune, responsabilitate și încredere între oameni. Transmit tuturor oltenilor că astăzi, mai mult ca oricând, avem nevoie să fim uniți. Să ne sprijinim unii pe alții, să nu ne pierdem încrederea și să păstrăm credința ca reper al echilibrului nostru. Numai împreună putem depăși provocările și putem construi stabilitate pentru comunitățile noastre.

Vă chem, dragi olteni, să rămânem împreună, în gând, în faptă și în credință. Să nu lăsăm dezbinarea să ne slăbească și să nu uităm că forța noastră stă în comunitate. Gândul meu se îndreaptă către toți cei care își găsesc astăzi liniștea în credință! Dumnezeu să binecuvânteze Oltenia și pe toți românii! Un popor unit nu poate fi învins!”, este declarația deputatul Mihai-Adrian Țiu.