Slatina. Trafic restricționat în zona giratoriului de la Steaua

Șoferii din Slatina trebuie să se pregătească pentru restricții de trafic începând de astăzi, 16 aprilie, de la ora 11:00. Autoritățile locale demarează lucrările de asfaltare în sensul giratoriu de la Steaua, intersecția străzilor Ecaterina Teodoroiu, Cuza Vodă și Tunari. Circulația va fi temporar deviată sau limitată, în funcție de stadiul intervențiilor, iar conducătorii auto sunt sfătuiți să respecte semnalizarea provizorie și indicațiile echipelor din teren pentru a evita blocajele și incidentele.

„Vă informăm că începând de astăzi, 16.04.2026, ora 11:00, se vor demara lucrările de asfaltare a sensului giratoriu situat la intersecția străzilor Ecaterina Teodoroiu – Cuza Vodă – Tunari. Pe durata desfășurării lucrărilor, circulația în zonă va fi restricționată sau deviată temporar, în funcție de etapele de execuție. Rugăm participanții la trafic să manifeste înțelegere, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului din teren.

Vă mulțumim pentru cooperare”, transmit reprezentanții Primăriei Slatina.