Senatorul Petre Cezar denunță prelungirile repetate pentru construcțiile ilegale: „Legea nu poate fi negociată la nesfârșit”

Senatorul AUR de Olt, Petre Cezar, se opune unei noi prelungiri a termenului de intrare în legalitate pentru construcțiile ridicate ilegal pe terenuri agricole, acuzând favorizarea unor grupuri de interese și încălcarea principiului egalității în fața legii. Acesta subliniază că beneficiarii au avut deja la dispoziție șapte ani pentru a-și reglementa situația, iar o nouă amânare ar submina respectul față de lege și față de cetățenii care au respectat procedurile legale. Senatorul consideră, totodată, că demersul este tardiv din punct de vedere juridic și anunță că grupul AUR va vota împotriva proiectului.

„Vorbim azi despre o lege care permite celor care au construcții edificate, fără scoaterea din circuitul agricol al terenului pe care sunt amplasate, să amâne acest termen de intrare în legalitate. Practic, cei care au construit ilegal în mijlocul unui câmp doresc acum să mai amâne termenul în loc să intre în legalitate. Menționez faptul că inițial s-a dat un termen, o prelungire a acestui lucru de doi ani, la care s-au mai adăugat încă cinci și acum dorește să se mai adauge încă cinci. Întrebarea mea este, cineva care n-a făcut nimic în șapte ani, crede că o să facă ceva în următorii cinci? Nu cred acest lucru. Lăsând la o parte faptul că, legal vorbind, prelungirea trebuia să vină înainte de expirarea ultimului termen, care era 12 decembrie 2025. Deci, practic, e mult prea târziu pentru a mai face ceva în acest sens. Consider că toți cetățenii acestei țări trebuiesc tratați egal, fără a se face concensii unor anumite grupuri de interese. Numai în acest fel putem asigura echitate, responsabilitate și respect față de ordinea de drept și față de cetățenii care au obținut autorizații și avize conform legislației în vigoare. Grupul AUR va vota pentru respingerea acestei ilegalități”, este declarația senatorului Petre Cezar.