Engineering explorativ: Sub titlul „În jurnalism și presă, cine dă cu sabia, de sabie va pieri”, am putea avertiza asupra acestei perspective?

Titlul ales are forță morală, rezonanță biblică și impact jurnalistic imediat. El conține deja o teză: abuzul de putere mediatică se întoarce inevitabil împotriva celui care îl practică.

Vom dezvolta mai jos, această teză de avertizare lucid, nu moralizator rigid—un text care să pună în tensiune libertatea presei cu responsabilitatea ei.

Într-o epocă în care informația circulă cu viteza impulsului electronic, iar opinia a devenit monedă de schimb, jurnalismul riscă să-și piardă tocmai esența: discernământul. Sabia presei – cuvântul – nu mai este folosită doar pentru a deschide drumuri ale adevărului, ci tot mai des pentru a tăia, a răni, a distruge reputații.

Expresia „cine dă cu sabia, de sabie va pieri” nu este doar un avertisment moral de sorginte creștină, ci și o lege nescrisă a echilibrului social. În jurnalism, această lege se traduce printr-un mecanism inevitabil: agresivitatea mediatică generează, în timp, neîncredere, reacție și, în cele din urmă, autodistrugere.

Presa care atacă fără probă, care manipulează sau care își transformă platforma într-un tribunal informal, devine prizoniera propriului exces. Publicul – aparent captiv – dezvoltă, în tăcere, anticorpi. Încrederea se erodează lent, dar sigur. Iar în momentul în care credibilitatea se prăbușește, nici cea mai sofisticată retorică nu o mai poate salva.

Mai grav este că această „sabie” nu lovește doar ținte individuale. Ea fragmentează societatea, alimentează polarizarea și distruge spațiul comun al dialogului. În loc să fie mediator al realității, jurnalismul devine actor partizan, iar presa – o arenă de confruntare.

Dar există și o dimensiune mai subtilă, aproape invizibilă: degradarea interioară a jurnalistului. Practicarea constantă a agresiunii verbale, a suspiciunii și a deformării realității produce o formă de uzură morală. În timp, jurnalistul nu mai caută adevărul, ci confirmarea propriilor poziții sau interese.

Aici intervine avertismentul tău ca un semnal de alarmă: nu doar victimele „sabiei” suferă, ci și cel care o mânuiește.

Într-un ecosistem media dominat tot mai mult de algoritmi și de logica audienței, tentația de a folosi „sabia” este mare. Conflictul vinde. Emoția negativă atrage. Dar ceea ce aduce câștig pe termen scurt poate produce faliment moral și profesional pe termen lung.

În acest context, jurnalismul are nevoie de o reîntoarcere la propriile sale principii: verificare, echilibru, responsabilitate. Nu este o chemare la slăbiciune, ci la forță controlată. Sabia nu trebuie abandonată, ci disciplinată.

Pentru că, în cele din urmă, presa nu este doar o putere – este o formă de încredere delegată de societate. Iar această încredere, odată pierdută, nu se recâștigă prin forță, ci prin adevăr.

Co-creație INU-IAlg, cu validare pentru public, Andrei Suman