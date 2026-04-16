Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Toţi românii care au fost afectaţi de creşterea artificială a ratelor trebuie să fie despăgubiţi”

Deputatul S.O.S România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, susține că investigația privind piața bancară indică posibile practici anticoncurențiale care ar fi dus la creșterea artificială a ROBOR, împovărând milioane de români cu rate majorate. Acesta acuză un posibil „cartel” bancar și cere intervenția fermă a statului, inclusiv despăgubiri directe pentru cetățenii afectați. În acest context, parlamentarul anunță inițierea unui proiect legislativ care să permită recuperarea dobânzilor considerate abuzive în perioada 2022-2026, fără procese complicate și fără întârzieri.

„Ceea ce vedem astăzi, în urma investigaţiei declanşate de Consiliul Concurenţei încă din anul 2022, nu poate fi trecut cu vederea. Nu este vorba doar o simplă analiză tehnică a pieţei bancare, ci despre o acţiune gravă: aceea că românii ar fi fost împovăraţi intenţionat, printr-o posibilă înţelegere între bănci, pentru a creşte artificial ROBOR-ul. Suspiciunea că un „cartel” de 10 bănci ar fi acţionat pentru creşterea ROBOR nu mai este doar o temă economică. Reprezintă o lovitură directă dată milioanelor de români care au credite şi care au fost forţaţi să suporte rate de două ori mai mari! Când inclusiv guvernatorul BNR, domnul Mugur Isărescu, recunoaşte că „băncile au sărit calul”, este clar că nu vorbim despre o piaţă liberă, ci despre un dezechilibru grav, care ridică suspiciuni legitime de abuz. Dacă aceste suspiciuni sunt confirmate, nu mai vorbim doar despre simple erori de piaţă. Vorbim despre un sistem care a scăpat de sub control şi mai grav, despre un sistem care a fost folosit împotriva propriilor cetăţeni. Economia reală a fost sufocată, iar România nu mai poate fi ţara în care cetăţenii plătesc nota de plată pentru înţelegeri obscure din spatele uşilor închise! Domnule premier Bolojan, ce face statul român când cetăţenii lui sunt nedreptăţiţi? Ar trebui să vorbim astăzi despre o responsabilitate a autorităţilor statului român care trebuie asumată în mod direct şi public. Au fost afectaţi oameni care au văzut cum ratele lor s-au dublat peste noapte, familii care au fost împinse la limita sărăciei, familii executate silit şi antreprenori care au fost sufocaţi de dobânzi. De ce românii sunt lăsaţi singuri împotriva unor instituţii financiare uriaşe? Dacă investigaţia confirmă existenţa unor practici anticoncurenţiale, atunci consecinţele trebuie să fie pe măsura prejudiciului produs! Românii nu vor să vadă doar rapoarte şi amenzi! Toţi cetăţenii trebuie să primească despăgubiri reale, nu să ducă lupte în instanţă pentru a-şi recupera banii. De ce în propria ţară, cetăţeanul român trebuie să lupte singur cu un sistem care ar trebui de fapt să-l protejeze? În acest sens, SOS România va susţine în Parlament un proiect de lege prin care toţi românii afectaţi să poată recupera dobânzile plătite în mod abuziv în perioada 2022–2026. Românii trebuie să-şi primească banii înapoi! Toţi românii care au fost afectaţi de creşterea artificială a ratelor trebuie să fie despăgubiţi! Nu peste ani sau prin procese interminabile. Ci printr-un cadru legal care să permită recuperarea dobânzilor plătite nejustificat, fără birocraţie excesivă şi fără umilinţă. Nu mai acceptăm ca românii să fie trataţi ca o masă de manevră pentru profituri uriaşe. Nu mai acceptăm ca românii să fie simple victime într-un joc financiar. Dacă băncile au greşit, atunci băncile trebuie să plătească! Nu românii! România are nevoie de dreptate! Dreptatea nu se negociază, iar românii trebuie să-şi primească fiecare leu înapoi! Un popor unit nu poate fi învins!”, este mesajul deputatului Mihai-Adrian Țiu.