Carieră în IT militar și apărare cibernetică. Sute de locuri disponibile la școala MApN

Tinerii care își doresc o carieră stabilă și specializată în domenii de viitor precum tehnologia informației, comunicațiile sau apărarea cibernetică au oportunitatea de a se înscrie la Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri din subordinea MApN. Pentru anul de învățământ 2026-2027 sunt scoase la concurs sute de locuri, atât pentru formarea maiștrilor militari (cu o durată de doi ani), cât și a subofițerilor (cu o durată de un an). Candidații pot fi elevi în prag de bacalaureat sau absolvenți de liceu de până la 30 de ani, iar locurile sunt repartizate atât în structurile Ministerului Apărării Naționale, cât și în alte instituții din sistemul de apărare și securitate națională. Înscrierile sunt deschise până pe 5 iunie 2026, iar procesul de selecție și evaluare medicală se va desfășura etapizat până la începutul lunii iulie.

„Fii elev al Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică! Devino camaradul nostru! Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică scoate la concurs oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Se pot înscrie atât elevii care urmează să susțină examenul de bacalaureat, cât şi absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat, cu vârsta de cel mult 30 de ani. Pentru formarea maiștrilor militari din armele Comunicații, tehnologia informației și apărare cibernetică și Informații pentru apărare, cu perioada de școlarizare de doi ani, sunt disponibile 265 de locuri. La structura MApN – 236 de locuri cu următoarele specialități:

– Comunicații – 94 locuri;

– Tehnologia informației – 90 locuri;

– Apărare cibernetică – 5 locuri

– Securitate militară – 13 locuri.

La structurile din cadrul SAOPSN (M.A.I., S.T.S., S.I.E., A.N.P., S.R.I.) – 29 locuri disponibile. Pentru formarea subofițerilor din arma Comunicații, tehnologia informației și apărare cibernetică, cu perioada de școlarizare de un an, specialitatea militară comunicații – 80 de locuri disponibile. La structura din MApN – 65 de locuri disponibile la specializarea Comunicații. La structurile din cadrul SAOPSN (S.T.S., S.I.E., S.R.I.) – 15 locuri disponibile. Perioada de înscriere a candidaților la birourile de recrutare: 09.03.2026 – 05.06.2026. Perioada de selecție a candidaților în centrele zonale de selecție și orientare: 16.03.2026 – 19.06.2026. Perioada de efectuare a examinării medicale în cadrul unităților sanitare din rețeaua MApN: 23.03.2026 – 03.07.2026. Pentru înscrieri accesați https://www.recrutaremapn.ro/, iar pentru mai multe informații despre admitere, site-ul şcolii noastre, www.smcis.mapn.ro, secțiunea ADMITERE 2026 sau adresaţi-vă biroului informare-recrutare din cadrul centrului militar județean/de sector, pe raza căruia domiciliaţi”, se arată în comunicatul emis de către CMJ Olt.