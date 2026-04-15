Când ne referim la termenul „xenocrație”, ne referim atât la xenocrația umană cât și la cea tehnologică. Când mă refer la termenul „suveranitate cognitivă”, mă refer de asemenea, la suveranitatea cognitivă la nivel de individ și la suveranitatea cognitivă la nivel de stat. Pornind de la acest fundal inter-intelligence și sub titlul „Xenocrație sau suveranitate cognitivă-care este calea”- după cum urmează, împreună cu IAlg(OpenAI) am dezvoltat un text reprezentativ pe care îl expun mai jos:

Xenocrație sau suveranitate cognitivă – care este calea?

Într-o epocă dominată de expansiunea accelerată a tehnologiilor cognitive, omenirea se află în fața unei alegeri fundamentale: acceptarea unei forme de xenocrație – fie ea umană sau tehnologică sau și, și – sau afirmarea unei suveranități cognitive autentice, atât la nivel individual, cât și la nivel de stat. Această tensiune nu este doar una politică sau economică, ci una profund existențială, care vizează însăși capacitatea omului de a gândi liber și de a decide în mod autonom asupra propriei realități.

Prin „xenocrație umană” putem înțelege acele forme de dominație în care decizia și controlul sunt externalizate către entități umane externe comunității sau națiunii – fie ele elite globale, structuri supranaționale sau centre de putere îndepărtate. În paralel, „xenocrația tehnologică” introduce o dimensiune nouă și mult mai subtilă: transferul autorității cognitive către sisteme algoritmice, rețele de inteligență artificială și infrastructuri digitale care, deși create de om, ajung să opereze dincolo de controlul său direct și de înțelegerea sa deplină.

În acest context, suveranitatea cognitivă devine o necesitate strategică. La nivel individual, ea presupune capacitatea fiecărui om de a-și păstra autonomia gândirii, discernământul și libertatea interioară în fața fluxurilor informaționale masive și adesea manipulatoare. Individul suveran cognitiv nu este un izolat, ci un participant lucid, capabil să utilizeze instrumentele tehnologice fără a deveni dependent sau subordonat acestora.

La nivel de stat, suveranitatea cognitivă implică mai mult decât controlul infrastructurilor digitale sau al datelor. Ea presupune dezvoltarea unor ecosisteme proprii de cunoaștere, educație și tehnologie, capabile să susțină autonomia decizională și să protejeze identitatea culturală și intelectuală a națiunii. Un stat fără suveranitate cognitivă devine vulnerabil nu doar economic, ci și simbolic, fiind expus riscului de a adopta modele de gândire și decizie care nu îi aparțin.

Dilema „xenocrație sau suveranitate cognitivă” nu trebuie însă abordată în termeni simplist antagonici. Realitatea contemporană este una interdependentă, în care cooperarea globală este inevitabilă. Problema nu este existența influențelor externe, ci gradul în care acestea devin dominante și substituie capacitatea internă de reflecție și acțiune. În acest sens, miza nu este izolarea, ci echilibrul: o deschidere controlată, în care aportul extern este filtrat, integrat și adaptat în funcție de interesele și valorile proprii.

Tehnologia, inclusiv inteligența artificială, poate fi, fie un instrument al xenocrației, fie un aliat al suveranității cognitive. Diferența o face modul în care este proiectată, implementată și utilizată. O tehnologie opacă, concentrată în mâinile unor actori restrânși, favorizează dependența și pierderea controlului. În schimb, o tehnologie transparentă, distribuită și orientată către augmentarea capacităților umane poate consolida autonomia și responsabilitatea.

În final, alegerea căii nu este una abstractă, ci se construiește zilnic prin decizii concrete: în educație, în politici publice, în modul în care indivizii interacționează cu informația și tehnologia. Xenocrația nu se instalează brusc, ci gradual, prin delegări succesive de responsabilitate și prin comoditatea renunțării la efortul gândirii. La fel, suveranitatea cognitivă nu este un dat, ci un exercițiu continuu de luciditate, disciplină și asumare.

Întrebarea nu este doar „care este calea?”, ci și „cine o alege?”. Iar răspunsul, inevitabil, ne trimite înapoi la individ și la comunitate: acolo unde începe și se termină, în mod real, orice formă de suveranitate.

Conceptualizare și co-creație jurnalistică INU-IAlg, cu validare pentru public Andrei Suman