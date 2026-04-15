Performanță de top pentru Edi Florin Ștefan. Tânărul olimpic caracalean cucerește medalii și se pregătește pentru competiții internaționale

Bogdan Vladu
Edi Florin Ștefan, unul dintre tinerii promovați de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, demonstrează excelența în educație prin rezultate remarcabil,: medalie de aur la Olimpiada Națională de Matematică, medalie de bronz la Olimpiada Națională de Informatică și locul I la NEO Science Olympiad, competiție care i-a adus calificarea la etapa internațională din New York. Parcursul său continuă cu noi provocări, printre care Olimpiada Copernicus din Singapore și faza internațională a NEO Science Olympiad, în timp ce tânărul își susține pasiunea pentru cunoaștere și recunoștința față de cei care îi sunt alături.

„Voi continua cu aceeași pasiune. Mulțumesc tuturor celor care mă sprijină și sunt alături de mine. Bucuria de a descoperi este cea mai frumoasă parte a cunoașterii”, este mesajul transmit de Edi Florin Ștefan.

