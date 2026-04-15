Deputatul Gigel Știrbu: „Arta ne unește și ne definește ca societate”

Deputatul de Olt, Gigel Știrbu, subliniază, cu prilejul Zilei Mondiale a Artei, importanța creativității și a expresiei artistice ca elemente esențiale ale identității culturale. Acesta evidențiază rolul artei ca limbaj universal care apropie oamenii, inspiră reflecția și contribuie la dezvoltarea spiritului critic, pledând totodată pentru susținerea constantă a artiștilor și a domeniului cultural ca pilon al coeziunii sociale.

„Ziua Mondială a Artei celebrează creativitatea, diversitatea și puterea artei de a ne aduce împreună. Arta este un limbaj universal care exprimă emoții, idei și valori, contribuind esențial la identitatea culturală a societății. Această zi ne oferă ocazia de a reflecta asupra rolului artei în viața noastră de zi cu zi și de a susține artiștii care dau sens și profunzime lumii în care trăim. Susținerea culturii și a artei este o investiție în educație, spirit critic și coeziune socială”, este mesajul deputatului Știrbu.

În fiecare an, pe 15 aprilie, este celebrată Ziua Mondială a Artei, un moment dedicat recunoașterii contribuției artiștilor și a operelor lor la patrimoniul cultural global. Data nu este aleasă întâmplător, ci marchează ziua de naștere a marelui creator renascentist Leonardo da Vinci (15 aprilie 1452-2 mai 1519), simbol al creativității fără limite și al intersecției dintre artă, știință și inovație.