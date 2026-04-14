UN DOCUMENT PROGRAMATIC PENTRU MIȘCAREA CIVICĂ DIN JUDEȚUL OLT

Document programatic al Mișcării Civice din Județul Olt

1. România traversează o criză de încredere în instituții, alimentată de deficitul de competență, de capturarea politică a deciziei publice și de participarea civică redusă doar la momentele electorale. Credem că în județul Olt, democrația nu se epuizează la vot, iar competența nu este un lux tehnocratic, ci o condiție de supraviețuire instituțională.

Această mișcare civică afirmă un principiu simplu și ferm: fără competență verificabilă și fără participare civică reală, în Țara Noastră și implicit în județul Olt, democrația a devenit și se va menține continuu o formă fără fond. Din această perspectivă menționăm câteva principii:

2. Principii fundamentale:

2.1 Competența ca bun public

Funcțiile publice din orice ierarhie instituțională județeană trebuie ocupate pe criterii de competență profesională, etică și administrativă și nu pe criterii politicianiste.

Competența este măsurabilă, evaluabilă și perfectibilă.

2.2 Democrația participativă – în care, cetățenii nu sunt simplii spectatori ai actului politic

Cetățenii din comunele, orașele și municipiile județului Olt au dreptul și responsabilitatea de a participa constant la decizia publică.

Statul trebuie să creeze mecanisme instituționale clare pentru această participare. De ce? Pentru că fără jurnalism civic/ fără cultura democrației participative și fără mișcare civică nu poate exista democrație reală în societate.

2.3 Responsabilitate și transparență

Orice decizie publică trebuie să fie adusă la cunoștință și explicată cetățenilor județului nostru. De asemenea, trebuie să fie supusă auditului și reversibilă democratic.

2.4 Supremația interesului public

Interesul public al cetățenilor și comunităților Județului Olt, de orice nivel prevalează asupra intereselor de partid, de grup sau de carieră.

3.Diagnosticul situației actuale:

În Județul Olt și în societatea noastră în general, democrația reprezentativă și dezvoltarea economică sunt forme fără fond. Datoria publică a Țării Noastre a crescut nesustenabil, adică politicienii au împrumutat Întreprinderea România fără a o dezvolta economic, mai întâi. Și în comunele și orașele județului nostru s-au realizat investiții în infrastructurile: comunale, orășenești, municipale și județeană, fără ca numărul locurilor de muncă din județul nostru să crească și fără ca puterea de cumpărare a cetățenilor să crească, astfel încât, aceștia să poată achita costul serviciilor de utilitate publică în care s-a investit. Viața culturală a fost redusă la o cultură religios-umanistă și tradițională. Cultura din spațiul de știință, tehnologie și inteligență algoritmică, infrastructura informatică sunt într-un stadiu de subdezvoltare. La noi se manifestă diverse lacune organizatorice, chiar conflicte și crize. Și dintre acestea menționăm:

3.1 Criza competenței

Numiri politice fără criterii profesionale.

Lipsa evaluărilor reale de performanță în administrația locală și județeană.

Erodarea încrederii în actul politic prin rotație politică excesivă și absența oamenilor competenți cu expertiză (aceleași partide politicianist-găunoase, fără oameni de valoare) care se perpetuează la putere).

3.2 Democrație redusă la un ritual electoral în care se manifestă:

Participare civică scăzută între ciclurile electorale(cetățenii nu au un cuvânt de spus și presa locală nu participă la dezbaterile publice). De ce? Pentru că o parte din presa județeană a fost aservită politic.

Consultări publice formale, fără impact real.

Lipsa feedbackului instituțional către cetățeni.

3.3 Alienarea cetățeanului

Neîncredere cronică a cetățenilor județului nostru în politicile locale și județene, în instituții locale și județene, în actul de justiție, și stat.

Percepția inutilității și implicării civice.

4. Model instituțional propus:

4.1 Profesionalizarea administrației publice locale și județene

Concursuri de competență reale, standardizate, cu probe publice și nu pe criterii politice.

Corp profesional al funcționarilor publici, protejat de ingerință politică.

Evaluări anuale de performanță, publicate.

4.2 Consilii cetățenești deliberative

În democrația neo-capitalistă din țara noastră, și mai ales din județul nostru cetățenii comunelor, orașelor și municipiilor au fost reduși la statutul de spectatori și de aceea, cerem:

Consilii locale și Consiliu Județean, formate și prin selecție civică și nu numai politică (rotație, loterie civică),

Rol consultativ obligatoriu pentru proiecte majore,

Răspuns motivat obligatoriu al instituțiilor.

Consilii de Competență pentru evaluare,

Cameră Județeană Civică Deliberativă.

4.3 Platforme de participare digitală

Consultări publice digitale cu trasabilitate.

Drept de inițiativă civică digitală.

Raport public privind impactul contribuțiilor cetățenești.

4.4 Evaluarea publică a decidenților

Indicatori clari de performanță.

Rapoarte de activitate accesibile publicului.

Mecanisme de sancțiune democratică non-electorală (avertisment public, audieri civice).

5. Educație civică și competență democratică

Amplificarea educației civice aplicate în școli.

Programe de alfabetizare economico-financiară și administrativă pentru adulți.

Legiferarea Susținerii jurnalismului independent și creativ de interes public și hotărâri ale consiliilor locale pentru susținerea jurnalismului local.

Susținerea expertizei independente.

Reforma administrativă, pe criteriul regiunilor de dezvoltare cunoscute în prezent, regiuni care pot fi transformate în județe regionale(sau reducerea cheltuielilor prin reducerea personalului din instituțiile județene existente și crearea unei zone metropolitane-conform Legii 351/2001, în jurul Slatinei, actuala noastră reședință de județ)

6. Poziționare

Această mișcare civică:

Nu este partid politic.

Nu concurează electoral.

Nu susține persoane, ci principii și mecanisme.

Scopul său este crearea unei presiuni civice constante a cetățenilor județului nostru pentru reformarea administrativă și reformarea instituțiilor, indiferent de ciclurile politice.

7. Apel civic

Ca urmare a stărilor negative de fapte și de lucruri, mai sus menționate în Județul Olt și în societatea noastră în general cerem:

Reforma administrativă pe criteriul regiunilor de dezvoltare, cunoscute în prezent, regiuni care pot fi transformate în județe regionale(sau reducerea cheltuielilor prin reducerea personalului din instituțiile județene existente și crearea unei zone metropolitane-conform Legii 351/2001, în jurul Slatinei, actuala noastră reședință de județ)

competență în funcția publică(din administrația publică, locală, județeană),

democrație participativă, prin crearea mecanismelor instituționale de participare reală a cetățenilor din comunele , orașele și municipiile județului nostru la viața publică,

instituții locale și județene care să lucreze pentru comunitățile județului nostru și nu împotriva lor.

Democrația nu se delegă o dată la patru ani. Se practică zilnic.

Menționez că acest Document este deschis, supus dezbaterii publice, amendării și îmbunătățirii lui în Județul Olt.

Co-creație jurnalistică inter-intelligence, Andrei Suman. Mișcarea de Gândire Critică Forumul pentru Democrație.