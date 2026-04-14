Polițiștii olteni, în alertă de Paște. 27 de permise reținute și sancțiuni de 140.000 de lei

În minivacanța de Paște, polițiștii olteni au fost mobilizați la scară largă pentru a menține ordinea și siguranța publică, intervenind la sute de solicitări și aplicând sancțiuni consistente pentru abaterile constatate. Cele mai multe apeluri au venit prin 112, iar controalele din trafic au scos la iveală numeroase nereguli grave, inclusiv șoferi aflați sub influența alcoolului sau care circulau cu viteză excesivă. Zeci de permise au fost reținute, iar mai multe infracțiuni rutiere au fost constatate. Autoritățile anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, cu accent pe prevenție și reducerea riscurilor pentru cetățeni.

„În perioada 10-13 aprilie, polițiștii olteni au fost la datorie pentru ca sărbătorile Pascale să fie celebrate în siguranță. În această perioadă, poliţiştii au intervenit la 275 de solicitări, dintre acestea 211 fiind sesizate prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. În cadrul activităţilor desfăşurate, au fost aplicate peste 320 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 140.000 de lei. Pentru neregulile constatate la regimul rutier, ca măsură complementară, polițiștii au reținut 27 de permise de conducere, dintre care 4 pentru depășirea vitezei legale cu mai mult de 50 de km/h, 9 pentru conducerea sub influența alcoolului sau altor substanțe interzise, iar 14 pentru alte abateri la regimul rutier. De asemenea, au fost retrase 14 certificate de înmatriculare pentru conducerea unor autovehicule având defecțiuni tehnice sau pentru neîndeplinirea unor obligații legale, fiind constatate și 21 de infracțiuni la regimul rutier. Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul polițiștilor fiind reducerea riscului rutier și creșterea siguranței cetățenilor”, transmit reprezentanții IPJ Olt.