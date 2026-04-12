Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Paştele ne învaţă că sacrificiul, adevărul şi iubirea sunt valorile care construiesc cu adevărat o naţiune”

Deputatul S.O.S România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, transmite că sărbătoarea Învierii Domnului reprezintă un moment de reflecție asupra valorilor spirituale care ar trebui să unească societatea. Parlamentarul subliniază că Paștele este o ocazie pentru redescoperirea credinței, a iertării și a solidarității, într-o perioadă în care interesele materiale și conflictele sociale tind să umbrească reperele morale. În mesajul său, Țiu îi îndeamnă pe români să lase deoparte dezbinarea, să fie mai atenți la nevoile celor din jur și să readucă în comunități spiritul de unitate și responsabilitate, arătând că o națiune își păstrează direcția doar atunci când își respectă credința, valorile și demnitatea.

„Sărbătoarea Învierii Domnului reprezintă un prilej de reflecţie profundă asupra valorilor care ne definesc ca oameni şi ca naţiune. Este clipa în care lumina credinţei trebuie să ne regăsească mai uniţi, mai curaţi sufleteşte şi mai responsabili unii faţă de ceilalţi.

În aceste zile sfinte, când creştinii întâmpină miracolul Învierii, suntem chemaţi să ne întoarcem la credinţă, la iertare, la bunătate şi la respectul faţă de aproapele nostru. Este momentul să lăsăm deoparte dezbinarea şi să alegem solidaritatea, să fim mai atenţi la cei din jur şi să oferim sprijin celor care au nevoie.

Trăim vremuri în care valorile spirituale sunt adesea umbrite de interese materiale şi de lupta pentru putere, dar trebuie să ne regăsim echilibrul, să redăm societăţii noastre demnitatea morală şi să punem din nou omul şi credinţa în centrul acţiunilor noastre. Exemplul sacrificiului lui Iisus Hristos trebuie să ne înveţe să fim mai buni, mai drepţi, mai toleranţi şi mai uniţi, indiferent care sunt diferenţele dintre noi.

Paştele ne învaţă că sacrificiul, adevărul şi iubirea sunt valorile care construiesc cu adevărat o naţiune. Este momentul să ne privim unii pe alţii cu mai multă înţelegere, să ne regăsim solidaritatea şi să redăm României ceea ce are mai de preţ: unitatea şi credinţa. Să nu uităm că un popor care îşi pierde credinţa îşi pierde direcţia. Dar un popor care crede, care rămâne unit şi care îşi respectă valorile nu poate fi învins.

Vă îndemn să priviţi aceste Sărbători Pascale nu doar ca pe un moment de tradiţie, ci ca pe unul de renaştere sufletească. Să aducem pace în familiile noastre, în comunităţile noastre şi în întreaga societate.

În această zi sfântă, vă îndemn să redescoperiţi liniştea, să vă apropiaţi de Dumnezeu şi să duceţi mai departe lumina Învierii, nu doar în sufletele voastre, ci şi în faptele voastre.

Sărbători Pascale luminate şi binecuvântate alături de cei dragi! Hristos a înviat!”, este mesajul deputatului Țiu.