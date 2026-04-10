Portbagajul senatorului Robert Ghiță…

Știm ce au politicienii în portbagaj. Mai acum ceva vreme, unul Buzatu de la Vaslui, avea vreun milion și jumătate de lei, bani cuveniți pentru una, pentru alta. La alții, stau la loc de cinste în portbagaj materiale electorale, adresate unui popor păcălit de promisiunile lor.

Dincolo de… normalitatea celor de mai sus, într-o țară anormală, sunt și excepții când vine vorba de portbagajul politicienilor români.

O astfel de excepție se numește senatorul Robert Ghiță, olteanul trimis să reprezinte interesele reale ale locuitorilor din județul Olt în Parlamentul României.

În portbagajul mașinii sale, în preajma Sfintelor Sărbători ale Paștelor, din surse proprii, fără conexiune la clientela apropiată de banul public se aflau pachete pregătite pentru cei astăzi aflați în nevoie.

Fără zgomot, fără discursuri populiste, doar cu respect pentru oameni.