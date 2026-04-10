Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „În Vinerea Mare, să ne întărim credinţa şi să ne rugăm pentru iertare şi lumină în inimile noastre”

Deputatul S.O.S România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, transmite că Vinerea Mare este o zi de reflecție profundă, în care credința și valorile morale trebuie readuse în centrul vieții comunității. Parlamentarul subliniază că sacrificiul, responsabilitatea și solidaritatea sunt repere esențiale într-o perioadă în care societatea pare adesea îndepărtată de lucrurile cu adevărat importante. În mesajul său, Țiu îi îndeamnă pe români să transforme această zi sfântă într-un moment de introspecție și rugăciune, să își întărească credința și să rămână uniți, amintind că doar prin respect reciproc, morală și coeziune un popor își poate păstra direcția și demnitatea.

„Vinerea Mare este o zi de reflecţie şi rugăciune. Ziua în care suferinţa nu mai este doar durere, ci devine sens. Nu este doar o zi de reculegere, este ziua în care timpul pare să se oprească, iar fiecare dintre noi este chemat să privească în interiorul său, cu sinceritate şi responsabilitate. Astăzi trebuie învăţăm poate cea mai grea lecţie: că adevărul, credinţa şi iubirea nu vin fără sacrificiu. Trăim vremuri în care zgomotul lumii acoperă adesea lucrurile care ar trebui să conteze cu adevărat. În care graba ne îndepărtează de noi înşine, iar valorile sunt puse la încercare. Vinerea Mare ne obligă să ne oprim, să reflectăm şi să ne întrebăm cine suntem şi încotro mergem. Acum mai mult ca oricând, avem nevoie de credinţă. Nu doar ca act religios, ci ca forţă interioară care ne ţine uniţi, care ne dă puterea să mergem mai departe şi să nu renunţăm la ceea ce suntem. Este ziua în care înţelegem că fără credinţă devenim vulnerabili, fără morală ne pierdem direcţia, iar fără unitate riscăm să ne risipim ca naţiune. Jertfa Mântuitorului nu este doar o amintire, ci un reper şi un îndemn la demnitate, la responsabilitate şi la solidaritate.

Astăzi vorbim despre linişte, despre conştiinţă şi despre asumare. Să ne plecăm capetele, dar să ne ridicăm sufletele. Să învăţăm din această zi că nimic durabil nu se construieşte fără sacrificiu şi că doar împreună, prin credinţă şi respect reciproc, putem merge mai departe.

Această zi sfântă este despre suferinţă, dar şi despre puterea de a nu renunţa. Un popor unit nu renunţă niciodată! Un popor unit nu poate fi învins!

În Vinerea Mare, să ne întărim credinţa şi să ne rugăm pentru iertare şi lumină în inimile noastre. Această zi sfântă să aducă tuturor pace, iertare şi credinţă în suflet!”, este mesajul deputatului Țiu.