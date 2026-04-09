Mișcare de rezistență prin sport la Radomirești. Primarul Nicușor Sîia e acolo

Sportul continuă să fie un motor al comunității în comuna Radomirești, acolo unde echipa locală, ACS Unirea 2024 Radomirești, demonstrează că ambiția și spiritul de echipă pot face diferența chiar și într-un campionat competitiv precum Liga a IV-a Olt. În etapa a XXIV-a a sezonului 2025-2026, formația din Radomirești a obținut o victorie importantă în deplasare, învingând echipa ACS Academica Balș 2 cu scorul de 2-1.

Partida a fost una intensă, în care jucătorii ACS Unirea 2024 Radomirești au arătat determinare și disciplină tactică. Golurile echipei din Radomirești au fost marcate de G. Matei și M. Matei, cei doi aducând cele trei puncte pentru formația pregătită de antrenorul Alexandru Gheorghe.

Pentru această confruntare, Unirea Radomirești a aliniat următoarea formulă de start: Meilă – Constantin, Ciocoteală, Preda, G. Matei – Enache, Boșoancă, Ciobanu, Olteanu – Tecuceanu, M. Matei. Pe banca de rezerve s-au aflat Celic, Rădulescu și Buzurin, gata să intre pe teren atunci când echipa a avut nevoie.

Victoria obținută la Balș demonstrează parcursul bun al echipei din acest sezon și menține moralul ridicat înaintea unui nou test important. Sâmbătă, 18 aprilie 2026, de la ora 11:00, Unirea Radomirești va juca pe teren propriu împotriva liderului clasamentului, ACS Lupii Profa, într-un meci care se anunță spectaculos.

În spatele acestei energii sportive se află și sprijinul comunității locale, iar primarul comunei, Nicușor Sîia, este cunoscut pentru implicarea sa constantă în susținerea activităților sportive. Pentru Radomirești, fotbalul nu este doar o competiție, ci și o formă de solidaritate și identitate locală, o adevărată „mișcare de rezistență prin sport”.