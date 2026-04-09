Caracal. Doi bărbați au fost reținuți după ce ar fi ucis cu intenție un câine și l-au legat de un copac pe marginea drumului

Doi bărbați din Caracal, în vârstă de 58 și 24 de ani, au fost reținuți de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Olt, fiind acuzați că ar fi ucis cu intenție un câine și l-ar fi legat de un copac, la marginea unui drum din afara orașului. Descoperirea a fost făcută după un apel la 112, iar în urma cercetărilor desfășurate în ultimele săptămâni, anchetatorii au stabilit identitatea suspecților. Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore, iar ulterior instanța a dispus plasarea lor sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

„La data de 7 aprilie a.c., polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal, au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a unui bărbat de 58 de ani și a unui tânăr de 24 de ani, ambii din municipiul Caracal, cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunii de uciderea animalelor, cu intenție, fără drept. În fapt, în cursul zilei de 15 martie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Olt au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la prezența unui exemplar canin decedat, aflat în apropierea părții carosabile, în afara municipiului Caracal. Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor s-au deplasat de îndată la fața locului, unde, în urma verificărilor efectuate, au identificat exemplarul canin decedat, acesta fiind legat de un arbore situat pe marginea drumului. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de uciderea animalelor, cu intenție, fără drept, cercetările fiind continuate în vederea identificării persoanelor implicate și dispunerii măsurilor legale.

În urma activităților investigativ-operative desfășurate, polițiștii au identificat un bărbat de 58 de ani și a unui tânăr de 24 de ani, ambii din municipiul Caracal, bănuiți de comiterea faptei. Pe baza probatoriului administrat, față de aceștia a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. În cursul zilei de ieri, cele două persoane au fost prezentate Judecătoriei Caracal care a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile față de acestea. Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, transmit reprezentanții IPJ Olt.