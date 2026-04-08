Valea Mare. Podul Toboșari a fost inaugurat. Promisiune electorală îndeplinită, investiție de peste 5,2 milioane de lei

Primarul comunei Valea Mare, Gabriel Dragnea, anunță finalizarea Podului Toboșari, un proiect promis comunității în urmă cu doi ani și realizat printr-o investiție de 5.265.165 de lei, finanțată de Compania Națională de Investiții. Noua construcție din beton înlocuiește vechiul pod vulnerabil la viiturile râului Dârjov și elimină riscul izolării satului în perioadele de inundații. Edilul susține că proiectul reprezintă o dovadă a angajamentelor respectate față de locuitori și promite continuarea investițiilor în infrastructură, următorul obiectiv fiind construirea Podului Lăculeț.

„În urmă cu doi ani, în campania electorală, discutam exact în acest loc despre construirea Podului Toboșari și vă promiteam atunci că în 2026 îl vom inaugura. Acum avem un pod din beton solid, care n-o să mai fie luat de apele Dârjovului, iar satul nu va mai rămâne izolat. Este o investiție în valoare de 5.265.165 de lei, realizată prin CNI. Lucrări de primă urgență, dar și o promisiune pe care am îndeplinit-o. V-am promis încredere, proiecte și dezvoltare, iar alături de echipa mea din Primăria Valea Mare lucrăm pentru a dezvolta comunitatea noastră și a păstra încrederea dumneavoastră. Vom realiza tot ce ne-am propus. Azi avem Podul Toboșari și vom face și Podul Lăculeț. Împreună am pornit la drum și continuăm”, este declarația primarului Gabriel Dragnea.