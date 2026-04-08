Ministrul Florin Barbu anunță extinderea exporturilor agroalimentare românești după discuții cu ambasadorul Egiptului

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a anunțat intensificarea cooperării cu Mohamed Orfy, ambasadorul Republicii Arabe Egipt în România, în vederea extinderii pieței de desfacere pentru produsele agroalimentare românești. În urma întâlnirii de la minister, oficialii au discutat despre consolidarea exporturilor de cereale și animale, dar și despre schimbul de expertiză, tehnologie și bune practici agricole. Potrivit ministrului, România are capacitatea de a crește semnificativ prezența produselor sale pe piața egipteană, iar dialogul cu partenerii externi este esențial pentru transformarea acestui potențial în proiecte concrete care să sprijine fermierii și mediul de afaceri din ambele state.

„Am primit astăzi (n.r. 7 aprilie) vizita E.S. Mohamed Orfy, Ambasadorul Republicii Arabe Egipt în România. Împreună consolidăm cooperarea bilaterală în domeniul exporturilor de cereale și animale, schimbul de expertiză, tehnologie și bune practici, în beneficiul fermierilor și al mediului de afaceri din ambele țări. Avem capacitatea de a crește prezența produselor agroalimentare pe piața egipteană, iar dialogul cu partenerii noștri este esențial pentru a transforma acest potențial în proiecte benefice pentru ambele țări”, a declarat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu.