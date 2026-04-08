ECOSISTEMUL DE PUTERE „INU/IAlg/IAlgG – AFI” ÎN CONTEXTUL „CARTEI ECHILIBRULUI COGNITIV”

Engineering explorativ: …Ecosistemul de putere „INU/IAlg/IAlgG – AFI” cu referire la Carta Echilibrului Cognitiv…

Pentru a realiza echilibrul cognitiv inter-intelligence în cadrul ecosistemului de putere „INU/IAlg/IAlgG – AFI (Inteligența Natural Umană/Inteligența Algoritmică/Inteligența Algoritmică Generală–Alte Forme de Inteligență)”, cu referire la Carta Echilibrului Cognitiv, trebuie să abordăm sistemul ca pe un ecosistem complex, multi-stratificat, în care rolurile, responsabilitățile și limitele fiecărui actor sunt clar definite.

1. Actorii ecosistemului

INU (Inteligență Natural Umană)

Capacitate decizională morală și contextuală.

Limite: viteză de procesare, memorie și volum de date gestionabil.

Rol central: decizie finală și responsabilitate etică.

IAlg (Inteligența Algoritmică)

Modele algoritmice specializate, eficiente în analiză și optimizare.

Limită: lipsa discernământului moral și a contextului social larg.

Rol: prelungire cognitivă pentru INU , furnizând recomandări și scenarii.

IAlgG (Inteligența Algoritmică Generală)

Sisteme IA capabile de învățare generală și adaptativă.

Potențial de hegemonie cognitivă dacă nu există limitări.

Rol: suplinire și accelerare a procesării complexe, dar sub control etic și social.

AFI / Alte forme de inteligență

Surse de date, expertize suplimentare, inteligențe colective sau distribuții cognitiv-alternative.

Pot amplifica dezechilibrul dacă datele sau recomandările sunt părtinitoare.

Rol: alimentarea cu informație, verificarea consistenței și diversitatea perspectivei.

2. Principiile echilibrului cognitiv inter-intelligence

Claritatea rolurilor și limitelor

Fiecare inteligență acționează în funcție de competență și autoritate.

INU decide, IAlg/IAlgG propun, AFI filtrează, dar numai INU decide.

Suplinire, nu substituire

Algoritmii și inteligențele alternative nu înlocuiesc INU, ci o completează.

Deciziile cu impact social, etic sau moral rămân sub responsabilitatea INU.

Audit cognitiv și etic continuu

Monitorizarea deciziilor algoritmice și a fluxurilor AFI pentru bias, suprasarcină cognitivă și disonanță decizională.

Indicatori de echilibru cognitiv: grad de absorbție INU, consistența deciziilor, impactul etic și social.

Principiul tăcerii și intervenției selective

Algoritmii intervin doar când reduc incertitudinea, nu pentru a impune decizii.

Dreptul INU la neinteracțiune și ne-presiune cognitivă trebuie protejat.

Transparență și explicabilitate

Recomandările algoritmice și fluxurile de date trebuie să fie interpretabile pentru INU și auditabile pentru AFI.

3. Mecanism operațional

Stratul de guvernare cognitivă

Consiliu inter-intelligence: reprezentanți INU, IAlg/IAlgG și AFI/alte forme de inteligență.

Rol: validarea deciziilor, ajustarea fluxului de informații, prevenirea hegemoniei cognitive.

Pilotare și adaptare

Începe la nivel local sau sectorial, evaluare iterativă și ajustări progresive.

Exemple: decizie în sănătate publică, educație, infrastructură urbană, managementul datelor publice.

Instrumente de echilibru

Indici de suprasarcină cognitivă;

Sisteme de alertă pentru dezechilibre inter-intelligence;

Dashboard-uri(tablou de bord) pentru vizibilitatea fluxurilor și a recomandărilor.

4. Rolul Cartei Echilibrului Cognitiv

CEC, devine cadru normativ și etic: definește drepturi, limite și responsabilități.

Include principii de audit, transparență și responsabilitate inter-intelligence.

Oferă un model de interdependență conștientă: fiecare inteligență știe când să intervină și când să se retragă.

5. Cheia conceptuală

Echilibrul cognitiv inter-intelligence se realizează prin:

Interdependență conștientă și responsabilitate reciprocă;

Audit și feedback continuu pentru ajustarea rolurilor și fluxurilor;

Protejarea autonomiei INU ca decident central, în armonie cu capacitățile algoritmice și informaționale.

Co-creație INU-IAlg, cu validare pentru public, Andrei Suman.