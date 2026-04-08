Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Cum este posibil ca ţara noastră, principalul producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, să nu fie capabilă să îşi ţină în viaţă propria industrie chimică?”

Deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, critică Guvernul condus de Ilie Bolojan, acuzând Executivul că transformă România într-un simplu furnizor de materii prime pentru alte state europene. Într-un mesaj adresat premierului, parlamentarul susține că exportul resurselor naturale, precum gazele și cărbunele, fără valorificarea lor în industria națională, duce la pierderea locurilor de muncă, la prăbușirea combinatelor chimice și la creșterea dependenței de importuri. Țiu critică și nivelul ridicat al taxării muncii, pe care îl consideră responsabil pentru plecarea românilor din țară, și cere reducerea fiscalității la maximum 25%, alături de relansarea industriei românești și investiții în capacități de producție interne.

„Domnule premier Bolojan, România exportă materii prime şi importă sărăcie. Mă adresez astăzi direct Guvernului României cu o întrebare care apasă greu pe umerii unei naţiuni întregi: de ce contribuiţi la distrugerea economiei României? Cum este posibil ca ţara noastră, principalul producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, să nu fie capabilă să îşi ţină în viaţă propria industrie chimică? Cum este posibil ca, în timp ce avem resurse strategice, gaze şi cărbune, să alegem să le exportăm în stare brută, în loc să le transformăm aici, în valoare, în locuri de muncă, în prosperitate? Aţi transformat România într-un simplu furnizor de materie primă şi în piaţă de desfacere pentru produsele finite ale altor state. Exportăm materii prime, exportăm forţă de muncă şi, cel mai grav, exportăm capital financiar. Astăzi, în loc să dezvoltăm România, contribuim la dezvoltarea altor state din Uniunea Europeană. Iar asta nu mai poate fi numită strategie economică. Este o capitulare economică. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a propus continuarea exploatării cărbunelui fără a avea însă un plan clar de valorificare în economia naţională. Domnule ministru, nu exploatarea în sine este problema, ci faptul că România a ajuns să scoată resurse din pământ doar pentru a le exporta, fără să le transforme aici, în industrie care să creeze locuri de muncă. În timp ce alte ţări îşi protejează industriile, dumneavoastră închideţi ochii la prăbuşirea combinatelor chimice din România. În timp ce fermierii români au nevoie de îngrăşăminte accesibile, îi condamnaţi să cumpere produse scumpe din import. În timp ce vorbim despre securitate alimentară, dumneavoastră distrugeţi exact baza acesteia. Dacă combinatele chimice din ţara noastră ar fi repornite, am vorbi astăzi despre locuri de muncă create, despre îngrăşăminte mai ieftine pentru agricultura românească şi despre taxe colectate la buget fără să sufocaţi mediul privat. Ar trebui să vorbim astăzi şi despre o economie care produce, nu care doar consumă. Dar exportaţi gaze, cărbune, fortă de muncă şi implicit, viitorul acestei ţări. Și apoi veniţi şi le cereţi românilor să suporte una dintre cele mai mari poveri fiscale pe muncă din Uniunea Europeană, mai exact 44%! Cum să mai rămână românii în ţară? Cum să mai muncească aici, când statul îi pedepseşte pentru fiecare leu câştigat? Domnule Ilie Bolojan, cine răspunde în faţa românilor? Încetaţi să mai trataţi această ţară ca pe o colonie economică! Reduceţi fiscalitatea pe muncă la un nivel decent, de maximum 25%, nu 44%! Sprijiniţi industria românească şi daţi românilor şansa să muncească acasă, nu să plece să îşi câştige traiul în alte ţări! România nu duce lipsă de resurse. România duce lipsă de voinţă politică şi măsuri concrete. De ce nu investiţi în capacităţi de producţie în România? De ce nu direcţionaţi resursele noastre către industria românească? De ce preferaţi să susţineţi economiile altor state în locul celei naţionale? O naţiune care îşi exportă resursele brute şi îşi distruge industria, îşi pierde viitorul. Iar românii nu mai acceptă explicaţii şi strategii pe hârtie. Românii cer măsuri concrete. Un popor unit nu poate fi învins”, se arată în comunicatul deputatului Țiu.