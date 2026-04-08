De la afacere de familie la jucător regional. Compania Pop Industry din Slatina produce containere, remorci și corturi pentru toată Europa de Est

O companie pornită ca o afacere de familie în anii ’90 a ajuns astăzi unul dintre cei mai importanți producători de echipamente logistice din Europa de Est. Cu o cifră de afaceri de peste 180 de milioane de lei și sute de tipuri de produse fabricate la Slatina, Pop Industry continuă să își consolideze poziția în industrie prin investiții, diversificare și un rol strategic în situații de urgență.

Înființată în 1994, Pop Industry SRL, companie cu sediul în Slatina, s-a dezvoltat constant în ultimele trei decenii, transformându-se dintr-o afacere de familie într-un producător regional de referință în domeniul containerelor, remorcilor și structurilor logistice. Firma este administrată de Dumitru Popescu, care deține 75% din acțiuni, și de fiul său, Marius Popescu, cu o participație de 25%. Împreună au construit un business care astăzi furnizează echipamente utilizate atât în sectorul comercial și industrial, cât și în situații speciale sau de urgență.

Activitatea companiei este organizată în jurul mai multor branduri proprii, fiecare specializat pe anumite tipuri de produse. Sub marca REPO sunt fabricate peste 200 de tipuri de remorci auto, utilizate în domenii variate, de la transport comercial și agricultură, până la exploatări forestiere sau aplicații speciale. Brandul PCONTAINER reunește containere modulare, unități metalice și spații de locuit mobile, folosite frecvent în logistică, șantiere sau intervenții de urgență. În același timp, sistemele P-AIR includ corturi industriale și militare, realizate fie pe structură metalică, fie în variante gonflabile, adaptate pentru utilizare rapidă în condiții dificile. Toate produsele sunt realizate conform standardelor europene și sunt omologate pentru utilizare pe piețele internaționale.

Unitatea de producție din Slatina se întinde pe aproximativ 80.000 de metri pătrați și susține o capacitate mare de producție, adaptată cererii în creștere de pe piața regională. Compania are în prezent peste 220 de angajați și continuă să investească în tehnologie, modernizarea liniilor de producție și dezvoltarea de noi produse.

Potrivit datelor financiare pentru anul 2024, Pop Industry SRL a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 180,5 milioane de lei și un profit net de peste 35,5 milioane de lei, rezultate care confirmă evoluția pozitivă a companiei față de anul precedent. Prin tipul de produse realizate, compania este considerată un furnizor important pentru infrastructura logistică și pentru intervențiile în situații de criză, asigurând echipamente necesare autorităților sau organizațiilor implicate în gestionarea unor astfel de situații.