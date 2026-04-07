Sute de nereguli descoperite de ITM Olt. Amenzi de peste 140.000 lei și cazuri de muncă nedeclarată

Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt au descoperit peste 320 de nereguli în urma celor 258 de controale efectuate în luna martie 2026, în domenii precum construcții, comerț și transporturi. Problemele identificate au vizat, în principal, neplata salariilor la termen, lipsa contractelor de muncă în formă scrisă și nerespectarea normelor de securitate și sănătate în muncă. În urma verificărilor, au fost aplicate 112 sancțiuni, inclusiv amenzi în valoare totală de 141.000 de lei, iar trei angajatori au fost sancționați suplimentar cu 100.000 de lei pentru folosirea muncii nedeclarate. Totodată, în cursul lunii martie au fost raportate 15 evenimente de muncă în care au fost implicați tot atâția lucrători, cazurile fiind în prezent investigate de angajatori.

„În luna martie 2026, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt au efectuat 258 controale specifice, atât în domeniul relațiilor de muncă, cât și în domeniul securității și sănătății în muncă. Domeniile de activitate verificate din punct de vedere al respectării legislației specifice au fost: construcțiile, comerțul cu amănuntul, transportul rutier de mărfuri și persoane. În urma verificărilor efectuate au fost identificate peste 321 deficiențe pentru care s-au dispus măsuri de remediere, cele mai frecvente fiind: neplata lunară a drepturilor salariale la data înscrisă în contractul individual de muncă, neacordarea repausului saptămânal și a concediului de odihnă, netransmiterea la termen, în Platforma Reges-Online, a contractelor individuale de muncă și a modificărilor acestora, neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, neacordarea și neverificarea folosirii echipamentului individual de protecție, neefectuarea controlului medical periodic, iar pentru cele mai grave deficienţe s-au aplicat 112 sancțiuni, din care 103 avertismente și 9 amenzi în valoare de 141.000 lei. În luna martie 2026, inspectorii de muncă au identificat 4 persoane care desfășurau muncă nedeclarată, celor 3 angajatori care le foloseau fiindu-le aplicate amenzi în valoare de 100.000 lei. De asemenea, în cursul lunii trecute, au fost comunicate instituției noastre un număr de 15 evenimente, în care au fost implicaţi 15 lucrători care desfăşurau activitate pe teritoriul judeţului Olt, evenimentele fiind în cercetarea angajatorilor la care s-au produs”, a declarat inspectorul șef, Constantin Cristian Ungureanu.