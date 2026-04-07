Slatina. Tâlhari mascați s-au dat drept polițiști și au atacat un bărbat în propria locuință

Un bărbat din Slatina a trecut prin momente de groază după ce trei indivizi mascați au pătruns în locuința sa în toiul nopții, pretinzând că sunt polițiști. După ce l-au agresat fizic, atacatorii au fugit cu o geacă în care se aflau aproape 5.900 de lei. În urma anchetei, polițiștii au identificat trei suspecți, iar doi dintre ei, în vârstă de 19 și 25 de ani, au fost reținuți și ulterior arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetați pentru tâlhărie calificată.

„La data de 5 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Slatina, sub supravegherea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, au reținut doi tineri cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată. În fapt, la data de 24 martie 2026, în jurul orei 02:30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Slatina au fost sesizați de un bărbat cu privire la faptul că, în timp ce se afla la locuința sa, ar fi fost agresat fizic de trei persoane care ar fi purtat cagule și care s-ar fi dat drept polițiști. Aceștia i-ar fi sustras o geacă în care se afla suma de 5.900 de lei. În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au identificat trei tineri cu vârste cuprinse între 17 și 25 de ani, toți din municipiul Slatina. În urma administrării probatoriului, la data de 5 aprilie a.c. față de doi tineri de 19 și 25 de ani au fost emise ordonanțe de reținere pentru 24 de ore, aceștia fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. În ziua de 6 aprilie a.c., cei doi tineri au fost prezentați Judecătoriei Slatina, care a admis propunerea Parchetului și a dispus arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile. Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție”, transmit reprezentanții IPJ Olt.