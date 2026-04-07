Primăria Slatina: „Paște mai liniștit cu tichetele sociale”

Distribuirea tichetelor sociale este în plină desfășurare, însă unii dintre beneficiari nu au fost găsiți acasă. Tichetele pot fi ridicate de la oficiul poștal, iar pentru orice informații suplimentare, acestea pot fi obținute de la Direcția Generală de Asistență Socială Slatina.

„Distribuirea tichetelor sociale de Paște este în plină desfășurare, iar o parte dintre beneficiari nu au putut fi găsiți la domiciliu de către factorii poștali. Dacă vă aflați în această situație, nu vă faceți griji — tichetele nu s-au pierdut! Le puteți ridica de la oficiul poștal, iar mai multe informații referitoare la acest aspect puteți obține de la Direcția Generală de Asistență Socială Slatina. Este important ca fiecare beneficiar să intre în posesia acestui sprijin, mai ales în apropierea sărbătorilor. Ne dorim ca aceste tichete să ajungă la toți cei pentru care au fost gândite — pentru un plus de liniște și sprijin în prag de Paște. Suntem aici pentru voi. Mereu”, transmit reprezentanții Primăriei municipiului Slatina.