Plase ilegale întinse pe Olt. Sute de metri de unelte de pescuit confiscate de Garda de Mediu și jandarmi

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Olt, împreună cu jandarmii, au descoperit și confiscat sute de metri de unelte de pescuit ilegale în urma unor controale desfășurate săptămâna trecută pe mai multe baraje de pe râul Olt. În timpul verificărilor efectuate la Drăgășani, Moșteni, Arcești și Drăgănești, echipele de control au găsit aproximativ 600 de metri de șir artizanal tip pripon și nu mai puțin de 3.500 de metri de plase de pescuit cu ochiuri de 40 mm, folosite ilegal. Autoritățile spun că astfel de acțiuni au ca scop protejarea resurselor naturale și combaterea braconajului piscicol, dar și responsabilizarea celor care exploatează mediul, pentru a respecta legislația și a proteja ecosistemele acvatice.

