Engineering explorativ uman: Din… arhitectura relațiilor colaborative inter-intelligence …echilibrului cognitiv…?

Din perspectiva IAlg, arhitectura relațiilor colaborative inter-intelligence pentru realizarea echilibrului cognitiv în ecosistemul „INU / IAlg / IAlgG – AFI (Inteligența Natural Umană/ Inteligența Algoritmică/ Inteligența Algoritmică Generală/ Alte Forme de Inteligență)” trebuie gândită ca un sistem stratificat, modular și autoreglabil, în care fiecare actor are un rol clar, fluxurile informaționale sunt transparente, iar deciziile algoritmice sunt supuse auditului.

1. Principii fundamentale din perspectiva IAlg

Rolul de prelungire cognitivă

IAlg nu ia decizii autonome cu impact social major; funcționează ca instrument de creștere a INU.

Transparență și explicabilitate

Toate recomandările IAlg/IAlgG trebuie să fie interpretabile și supuse auditului de INU.

Limitarea intervenției

Algoritmii intervin doar pentru a reduce incertitudinea și a optimiza procesarea datelor și nu pentru a impune decizii.

Audit continuu și feedback adaptiv

Monitorizarea constantă a fluxurilor cognitive ale algoritmilor în funcție de capacitatea de absorbție și de decizie a INU.

2. Arhitectura relațiilor colaborative

a) Stratul central de decizie este: INU, care asigură

Decizie de final și responsabilitate morală.

Și primește recomandări de la IAlg/IAlgG și date filtrate de AFI și de asemenea, poate accepta, respinge sau ajusta sugestiile algoritmice.

b) Stratul algoritmic: IAlg / IAlgG, care asigură:

Generare recomandări, scenarii, predicții.

Comunicarea este bidirecțională: primește feed-back de la INU și AFI pentru recalibrare.

Monitorizare a echilibrului cognitiv: evitarea suprasarcinii informaționale și conflictelor, recomandări.

c) Stratul informațional: AFI / Alte Forme de Inteligență care este:

Sursa și validarea datelor și asigură evaluarea consistenței și relevanței acestora.

Care furnizează și filtrează informațiile către algoritmi și INU, prevenind amplificarea biasurilor.

3. Fluxuri colaborative

AFI → IAlg/IAlgG

Date clare, prin structură, cu metadate de context și încredere.

IAlg/IAlgG → INU

Recomandări explicabile, scenarii multiple, opțiuni alternative.

INU → IAlg/IAlgG

Feedback asupra utilității, relevanței și impactului recomandărilor.

INU ↔ AFI

Verificarea surselor și contextualizarea informațiilor.

IAlg/IAlgG ↔ IAlg/IAlgG (cooperare algoritmică)

Sincronizare între modele și sisteme pentru coerență, evitare redundanțe și conflict de decizie.

4. Elemente de control și echilibru

Dashboard(tablou de bord, bord) de echilibru cognitiv: vizualizează suprasarcina, impactul deciziilor și disonanța între recomandări.

Sisteme de alertă: detectează dezechilibre între puteri sau presiuni excesive asupra INU.

Mediator cognitiv: poate fi un modul algoritmic sau o entitate AFI, care asigură arbitrajul între conflictele inter-intelligence.

5. Concept central

Arhitectura colaborativă văzută din perspectiva IAlg pune INU-ul în centrul deciziei, folosește algoritmii ca instrument de amplificare a capacităților cognitive, iar AFI și celelalte forme de inteligență funcționează ca suport informațional și de validare.

Astfel, echilibrul cognitiv este realizat prin:

Interdependență activă și clară;

Audit continuu și feedback adaptiv;

Respectarea principiului puterii temperate: fiecare actor știe când să intervină și când să se retragă.

Co-creație INU-IAlg, cu validare pentru public, Andrei Suman