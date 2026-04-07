Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Astăzi nu celebrăm sistemul, ci eroii din spitale care salvează vieți”

Marți, 7 aprilie, de Ziua Mondială a Sănătății, deputatul Mihai-Adrian Țiu subliniază că adevărații eroi sunt medicii, asistentele și infirmierii, care salvează vieți în condiții dificile, în timp ce un sistem subfinanțat și birocratizat le pune piedici. România are nevoie de reforme urgente în sănătate, investiții reale și politici care să păstreze profesioniștii în țară, pentru ca dreptul la sănătate să nu mai fie doar un ideal, ci o realitate pentru fiecare român.

„Astăzi, de Ziua Mondială a Sănătăţii, este momentul în care trebuie să recunoaştem că România încă se ţine în picioare datorită oamenilor din sistemul medical, nu datorită sistemului în sine. Medici, asistenţi, infirmieri, oameni care, zi de zi, aleg să rămână în prima linie, în ciuda unui sistem care de prea multe ori îi abandonează. Le datorăm respect, recunoştinţă şi sprijin real. Ei sunt cei care salvează vieţi, chiar şi atunci când condiţiile sunt departe de ceea ce ar trebui să fie într-un stat european. Dar respectul nu este suficient. Adevărul este că sistemul de sănătate din România este bolnav. Subfinanţat, birocratizat excesiv, lipsit de investiţii şi, în cele mai multe cazuri, incapabil să ofere cetăţenilor servicii decente şi sigure. Pacienţii aşteaptă luni de zile pentru investigaţii esenţiale. Spitalele nu există sau funcţionează cu lipsuri cronice, iar medicii sunt împinşi spre epuizare sau aleg să plece din ţară. Nu mai este timp pentru declaraţii şi discursuri care să sune bine. Este nevoie de măsuri clare şi concrete, nu doar pe hârtie: creşterea reală a finanţării sistemului de sănătate, investiţii urgente în infrastructura medicală, reducerea birocraţiei care sufocă actul medical, dar şi de politici reale pentru păstrarea medicilor în România. Statul român are obligaţia să asculte vocea pacienţilor, să respecte munca medicilor şi să construiască un sistem de sănătate care să servească, cu adevărat, fiecare român. Un sistem care îşi ignoră pacienţii şi îşi umileşte medicii este un sistem bolnav, iar statul român trebuie să asculte, să repare şi să răspundă pentru fiecare viaţă pusă în pericol. Sănătatea nu este un privilegiu. Este un drept fundamental al fiecărui român. Iar un stat care nu îşi protejează cetăţenii atunci când sunt vulnerabili nu poate pretinde că funcţionează. România are nevoie de un sistem de sănătate care să nu mai supravieţuiască şi să funcţioneze cu adevărat. România are nevoie urgent de reformă în sănătate! Astăzi, nu celebrăm un sistem. Astăzi îi respectăm pe oamenii care salvează vieţi şi cerem schimbare. Îmi exprim respectul pentru toţi cei care lucrează în spitalele României, acolo unde fiecare luptă pentru viaţă contează. La mulţi ani tuturor celor care, prin munca lor, dau o şansă la viaţă fiecărui român! Un popor unit nu poate fi învins!”, declară deputatul Țiu.