Deputatul Gigel Știrbu: „Sănătatea fiecăruia dintre noi este cheia unui viitor puternic pentru România”

De către
Bogdan Vladu
-
16

În ziua de 7 aprilie, marcăm Ziua Mondială a Sănătății, un moment de reflecție asupra rolului esențial al sănătății în construirea unei societăți solide. Deputatul de Olt, Gigel Știrbu, subliniază că această zi, inițiată de Organizația Mondială a Sănătății, ne amintește tuturor cât de importante sunt prevenția, accesul facil la servicii medicale și un stil de viață echilibrat pentru bunăstarea individuală și colectivă.

„Ziua Mondială a Sănătății este un moment de reflecție asupra importanței sănătății ca fundament al unei societăți puternice. Inițiată de Organizația Mondială a Sănătății, această zi ne amintește că prevenția, accesul la servicii medicale și un stil de viață echilibrat sunt esențiale pentru bunăstarea fiecăruia.
Este, totodată, un prilej de a aprecia eforturile profesioniștilor din domeniul medical și de a sublinia nevoia unor politici publice responsabile în sănătate.
Sănătatea este o prioritate națională și cred că investițiile în acest domeniu sunt investiții în viitorul României”, declară deputatul Știrbu.

