Controale ale polițiștilor olteni pe DN 6. Zeci de sancțiuni, permise reținute și vehicule cu probleme tehnice scoase din trafic

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au desfășurat luni, 6 aprilie 2026, o amplă acțiune preventivă pe DN 6, menită să crească siguranța rutieră și să reducă riscul producerii accidentelor. În urma controalelor realizate în mai multe filtre rutiere, au fost aplicate 40 de sancțiuni contravenționale, au fost reținute cinci permise de conducere și retrase 10 certificate de înmatriculare pentru defecțiuni tehnice. Totodată, polițiștii au efectuat zeci de testări pentru consumul de alcool și au transmis recomandări șoferilor pentru adoptarea unui comportament responsabil în trafic.

„Luni, 6 aprilie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au desfășurat o acțiune preventivă pe DN 6, având ca obiectiv principal creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor de circulație. În cadrul acțiunii au fost organizate 6 filtre rutiere, dintre care 5 fixe și 1 mobil, activitățile fiind desfășurate pentru identificarea situațiilor cu potențial de risc în trafic. Pentru creșterea siguranței rutiere și identificarea comportamentelor care pot pune în pericol participanții la trafic, polițiștii au efectuat verificări cu aparatele radar și alcooltest, fiind realizate 81 de testări, fără a fi înregistrate rezultate pozitive. În urma verificărilor efectuate, pentru neregulile constatate au fost aplicate 40 de sancțiuni contravenționale, fiind dispuse totodată măsuri menite să elimine riscurile din trafic. Astfel, au fost reținute 5 permise de conducere și au fost retrase 10 certificate de înmatriculare, ca urmare a identificării unor defecțiuni tehnice ale vehiculelor. În colaborare cu reprezentanții Registrului Auto Român, au fost verificate din punct de vedere tehnic 25 vehicule, în vederea asigurării unor condiții optime de siguranță pe drumurile publice. Pe lângă măsurile dispuse, polițiștii rutieri au desfășurat și activități cu caracter preventiv-educativ, adresând recomandări participanților la trafic cu privire la adoptarea unei conduite responsabile și adaptate condițiilor de drum”, transmit reprezentanții IPJ Olt.