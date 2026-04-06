Peste 200 de sancțiuni și zeci de permise reținute, în urma acțiunilor polițiștilor olteni

Polițiștii olteni au desfășurat, în weekend, o serie de acțiuni pentru menținerea ordinii publice și creșterea siguranței rutiere. În urma controalelor, oamenii legii au intervenit la 119 solicitări, majoritatea sesizate prin 112, și au aplicat peste 200 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 130.000 de lei. Totodată, au fost reținute 29 de permise de conducere, cele mai multe pentru depășirea vitezei legale și conducere sub influența alcoolului, și au fost retrase 11 certificate de înmatriculare. În cadrul acțiunilor, polițiștii au depistat și mai mulți șoferi care conduceau deși aveau permisul suspendat, fiind întocmite dosare penale pentru încălcarea legislației rutiere.

„În acest weekend, polițiștii olteni au desfășurat activități specifice pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică, creșterea gradului de siguranță rutieră și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Acțiunile au vizat prevenirea faptelor de violență, depistarea conducătorilor auto care nu respectă normele privind circulația pe drumurile publice, acționându-se preponderent pentru depistarea conducătorilor auto care conduc sub influența alcoolului sau a altor substanțe psihoactive și a celor care nu respectă regimul legal de viteză. În această perioadă, poliţiştii au intervenit la 119 solicitări, dintre acestea 96 fiind sesizate prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. În cadrul activităţilor desfăşurate, au fost aplicate peste 200 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 130.000 de lei. Pentru neregulile constatate la regimul rutier, ca măsură complementară, polițiștii au reținut 29 de permise de conducere, dintre care 14 pentru depășirea vitezei legale cu mai mult de 50 de km/h, 6 pentru conducerea sub influența alcoolului sau altor substanțe interzise, iar 9 pentru alte abateri la regimul rutier. De asemenea, au fost retrase 11 certificate de înmatriculare pentru conducerea unor autovehicule având defecțiuni tehnice sau pentru neîndeplinirea unor obligații legale, fiind constatate și 9 infracțiuni la regimul rutier.

În cadrul activităților, la data de 5 aprilie a.c., în jurul orei 07:30, polițiștii din cadrul Poliției orașului Balș au oprit pentru control, pe strada Crizantemelor, în orașul Balș, un autoturism condus de către un bărbat de 58 de ani, din aceeași localitate. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, polițiștii au stabilit faptul că bărbatul avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat. În cauză, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

De asemenea, la data de 5 aprilie a.c., în jurul orei 18:30, polițiștii din cadrul Poliției orașului Potcoava au oprit pentru control, pe strada Principală, în orașul Potcoava, un autoturism condus de către un bărbat de 51 de ani, din orașul Scornicești. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, polițiștii au stabilit faptul că bărbatul avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat. Întrucât emana halenă alcoolică, bărbatului i s-a solicitat testarea cu aparatul etilometru, însă acesta a refuzat atât testarea, cât și prelevarea de mostre biologice la o unitate spitalicească. În cauză, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul polițiștilor fiind reducerea riscului rutier și creșterea siguranței cetățenilor”, transmit reprezentanții IPJ Olt.