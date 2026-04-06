Elevii de la Colegiul Național „Radu Greceanu” dau culoare „Săptămânii Verzi” printr-o lecție de responsabilitate față de natură

„Săptămâna Verde” a devenit pentru elevii clasei a XI-a B de la Colegiul Național „Radu Greceanu” mai mult decât o activitate din calendarul școlar, a fost o ocazie de implicare reală în protejarea mediului și de consolidare a spiritului de comunitate. La inițiativa profesorului și dirigintelui Moise Gheorghe, elevii au plantat flori în curtea liceului, transformând spațiul școlii într-un loc mai plăcut și mai primitor. Dincolo de aspectul estetic, activitatea a reprezentat o lecție practică despre respectul față de natură, responsabilitate și muncă în echipă. Entuziasmul elevilor a demonstrat că grija pentru mediul înconjurător poate începe prin gesturi simple, dar cu impact durabil, iar astfel de experiențe contribuie la formarea unor generații mai conștiente de importanța protejării naturii.

„Săptămâna Verde” – un prilej de implicare, responsabilitate și apropiere de mediul înconjurător. Elevii Colegiului Național „Radu Greceanu” şi cadrele didactice au răspuns cu entuziasm inițiativei domnului profesor Moise Gheorghe, dirigintele clasei a XI-a B, de a planta flori în curtea şcolii.

Această acțiune nu a fost doar una de înfrumusețare a spațiului școlar, ci și o lecție practică despre responsabilitate, respect față de mediu și muncă în echipă.

Prin astfel de inițiative, ne propunem să formăm comportamente sustenabile și să dezvoltăm în rândul elevilor o atitudine conștientă față de natură. Considerăm că educația ecologică se construiește prin exemple concrete și implicare directă.

Rezultatul este nu doar un spațiu mai plăcut, ci și o comunitate școlară mai unită și mai responsabilă.”

(prof. dr. Moise Gheorghe Florentin)

Sub îndrumarea domnului nostru profesor și diriginte Moise Gheorghe, clasa noastră a XI-a B, am participat la o acțiune care pe mine, unul, m-a încântat. Am plantat flori în curtea liceului nostru. Și să nu credeți că numai fetelor le plac florile. Și băieții le îndrăgesc deopotrivă. Nu numai să le ofere, dar să le și cultive. Așadar, abia așteptăm să le admirăm culorile și să le mirosim parfumul. Din gesturi mici se nasc schimbări mari.

(Trifan David Valentin)

Cu ajutorul domnului diriginte Moise Gheorghe, împreună cu clasa noastră am reușit printr-un simplu gest nu numai să înfrumusețăm grădina școlii dar și, sper eu, să convingem alți elevi sau chiar adulți în a îngriji mediul cu o atenție mai mare, să învățăm din nou să apreciem natura.

(Calotă Eugen-Alexandru)

Eu am participat cu mult entuziasm la activitatea de plantare a florilor din fața școlii, desfășurată în cadrul „Săptămânii Verzi”, deoarece consider că grija față de mediu este o responsabilitate importantă pentru fiecare dintre noi. M-a bucurat să contribui, chiar și printr-un gest simplu, la crearea unui mediu mai plăcut și mai curat. Cred că astfel de experiențe ne apropie de natură și ne ajută să înțelegem cât de important este să o protejăm zi de zi.

(Bobaru Victor Petrișor)