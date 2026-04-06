DN 6. Polițiștii olteni verifică viteza, alcoolul și starea tehnică a mașinilor

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Olt desfășoară luni, 6 aprilie, o amplă acțiune preventivă pe DN 6, unul dintre cele mai circulate drumuri din județ, unde frecvent sunt înregistrate accidente rutiere, în special din cauza vitezei excesive. În cadrul acțiunii, polițiștii utilizează echipamente de monitorizare a vitezei, precum și aparate pentru testarea conducătorilor auto în vederea depistării consumului de alcool sau substanțe psihoactive. Specialiști ai Registrul Auto Român verifică starea tehnică a autovehiculelor și le explică șoferilor riscurile comportamentelor periculoase în trafic. Reprezentanții IPJ Olt transmit că scopul principal al acțiunii este reducerea numărului de accidente și creșterea siguranței pentru toți participanții la trafic.

„Astăzi, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt desfășoară o nouă acțiune preventivă pe DN 6, unul dintre cele mai circulate tronsoane din județ, unde riscul producerii accidentelor rutiere rămâne ridicat, în special pe fondul nerespectării limitelor legale de viteză. Activitățile sunt organizate în sistem „releu”, pe segmentele de drum aflate în competența structurilor rutiere, având ca obiectiv principal reducerea numărului de accidente și creșterea gradului de siguranță pentru toți participanții la trafic. În cadrul acțiunii, polițiștii utilizează echipamente de monitorizare a vitezei, precum și aparate pentru testarea conducătorilor auto în vederea depistării consumului de alcool sau substanțe psihoactive. De asemenea, conducătorii auto opriți sunt informați cu privire la riscurile generate de comportamentele neconforme în trafic și sunt încurajați să adopte o conduită responsabilă, acțiunea având și un important rol preventiv și educativ. La activități participă și reprezentanți ai Registrului Auto Român, care efectuează controale tehnice asupra autovehiculelor, pentru identificarea eventualelor defecțiuni ce pot afecta siguranța rutieră. Inspectoratul de Poliție Județean Olt subliniază, și de această dată, importanța respectării regulilor de circulație, responsabilitatea în trafic fiind esențială pentru prevenirea accidentelor și protejarea vieții”, transmit reprezentanții IPJ Olt.