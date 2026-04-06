Ajutorul de deces crește. Peste 9.100 de lei pentru pensionari sau asigurați

Valoarea ajutorului de deces acordat prin sistemul public de pensii a fost majorată începând cu 30 martie 2026, ajungând la 9.192 de lei în cazul decesului unui pensionar sau al unui asigurat. Potrivit Casei Județene de Pensii Olt, suma este stabilită prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 2026. În primele trei luni ale anului, instituția a plătit deja 1.376 de ajutoare de deces, majoritatea în urma decesului unor pensionari. Sprijinul financiar se acordă unei singure persoane care dovedește că a suportat cheltuielile de înmormântare și poate fi solicitat în termen de până la trei ani de la data decesului, pe baza documentelor justificative.

„Cuantumul ajutorului de deces se stabileste anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Astfel, începând cu data de 30 martie 2026, conform Legii nr. 44/2026 privind bugetul asigurărilor sociale de stat, cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr.360/2023 este următorul: în cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 9.192 lei, în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 4.596 lei. Pentru perioada 01 ianuarie – 29 martie 2026 se vor avea în vedere cuantumurile ajutorului de deces, aprobate prin Legea nr.10/2005, respectiv: în cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 8.620 lei, în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 4.310 lei.

În primele trei luni ale acestui an s-au achitat 1.376 ajutoare de deces, din care: 1275 ajutoare de deces ca urmare a decesului pensionarilor, 41 ajutoare de deces ca urmare a decesului asiguraților, 60 ajutoare de deces în cazul decesului membrilor de familie ai pensionarilor și ai asiguraților. Ajutorul de deces se acordă unei singure persoane, fie că este vorba despre unul dintre soți, copiii, părinții decedatului sau a oricărei persoane care dovedește cu acte că a suportat cheltuielile de deces. Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, în cadrul termenului general de prescripție, de 3 ani, calculat de la data decesului. Ajutorul de deces se acordă pe baza următoarelor documente: cerere tip pentru acordarea ajutorului de deces, certificat de deces (original si copie), act de identitate al solicitantului (original si copie), acte de stare civila ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, dovada ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original)”, transmit reprezentanții CJP Olt.