Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „România trebuie să rămână în NATO cu demnitate, nu cu supunere”

Cu ocazia Zilei NATO, marcată în prima duminică din aprilie și la 77 de ani de la înființarea Alianței Nord-Atlantice, deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, transmite un mesaj despre rolul și responsabilitatea României în cadrul alianței. Parlamentarul subliniază că, la 22 de ani de la aderarea țării noastre la NATO, moment care a consolidat securitatea națională, România trebuie să rămână un partener respectat, capabil să-și apere interesele și să-și facă auzită vocea. În opinia sa, apartenența la NATO trebuie să fie însoțită de transparență în deciziile de securitate, investiții reale în armată și respect pentru militarii români care au participat la misiuni internaționale. Deputatul susține că o Românie puternică în alianță este una care își păstrează suveranitatea, acționează cu responsabilitate și își consolidează unitatea națională, mai ales într-un context simbolic în care Ziua NATO coincide anul acesta cu sărbătoarea Floriilor.

„Astăzi, în prima duminică a lunii aprilie, marcăm Ziua NATO în România și 77 de ani de la înființarea Alianței Nord-Atlantice. O zi care nu trebuie tratată ca o simplă formalitate, ci ca un moment de reflecție profundă asupra locului nostru în lume și asupra responsabilității pe care o avem ca stat. La 22 de ani de la aderarea din 29 martie 2004, un moment esențial care a consolidat securitatea națională, România trebuie să își reafirme rolul în NATO ca partener respectat, care acționează în apărarea interesului național, nu ca stat care acceptă fără dezbatere decizii impuse din exterior. Aderarea României la NATO nu a fost doar o decizie strategică, ci un angajament pentru securitate, stabilitate și apartenență la un sistem de apărare colectivă. Dar acest angajament nu trebuie confundat niciodată cu renunțarea la suveranitate pentru că România trebuie să fie un partener respectat. Astăzi, mai mult ca oricând, avem obligația să spunem că apartenența la NATO trebuie să servească interesul național. Nu putem accepta ca decizii majore privind securitatea țării să fie luate fără transparență, fără dezbatere și fără responsabilitate în fața românilor. Un stat puternic nu este cel care spune mereu „da”, ci cel care știe când să spună „nu”. Avem nevoie de o politică de apărare care să pună pe primul loc România. Avem nevoie de o armată modernă, bine dotată și respectată, nu doar în discursuri, ci prin fapte concrete, prin investiții reale și prin grijă față de militarii noștri. Și mai avem o datorie de onoare. Să îi respectăm pe militarii români care au participat în misiuni NATO, în Afganistan, în Balcani sau în alte teatre de operațiuni. Ei nu au reprezentat doar România, ci au demonstrat că suntem un popor demn, curajos și capabil să își apere valorile. Lor le datorăm respectul nostru deplin.

România nu celebrează astăzi doar o alianță militară, ci capacitatea de a fi un stat puternic, respectat și conștient de propriul destin. Îmi reafirm astăzi angajamentul de a apăra în Parlament interesul național, de a cere transparență în deciziile de securitate și de a susține o Românie care nu își negociază viitorul în spatele ușilor închise. România trebuie să fie în NATO cu fruntea sus, nu în genunchi sau în tăcere. Iar astăzi, mai mult ca oricând, România are nevoie de unitate națională. Nu doar prin vorbe, ci cu fapte. Nu doar în momente festive, ci în fiecare decizie care privește viitorul acestei țări.

Faptul că Ziua NATO în România este sărbătorită în acest an în ziua de Florii, nu este o simplă coincidență. Este un simbol al echilibrului dintre credință și responsabilitate, dintre tradiție și securitate, dintre trecutul care ne definește și viitorul pe care trebuie să-l apărăm. România trebuie să fie puternică nu doar prin alianțele sale, ci mai ales prin unitatea propriului popor. Vă îndemn pe toți să redescoperim ceea ce ne unește și să fim mai aproape unii de alții. Să fim mai aproape de valorile noastre. Pentru că doar prin unitate putem construi o Românie demnă, sigură și respectată. România trebuie să rămână în NATO cu demnitate, nu cu supunere! Cu voce proprie, nu în tăcere! La mulți ani, NATO! La mulți ani, România! Un popor unit nu poate fi învins”, este declarația deputatul Mihai-Adrian Țiu.