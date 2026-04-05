Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Floriile – biruința credinței și începutul drumului spre jertfă și mântuire”

Astăzi, de Florii, nu celebrăm doar o sărbătoare creștină. Celebrăm un moment de speranță și de regăsire sufletească. Sărbătoarea de Florii are o profundă semnificație spirituală, marcând intrarea Mântuitorului în Ierusalim și chemându-ne pe noi creștinii la smerenie, credință și întărirea legăturii noastre cu Dumnezeu.

Iisus Hristos a fost întâmpinat în Ierusalim de mulțimi care purtau ramuri verzi de finic, simbol al biruinței și al speranței. Intrarea Domnului în Ierusalim nu a fost doar un drum, ci o lecție: oamenii uniți în credință pot da sens istoriei și pot schimba destine. Iar astăzi, românii au nevoie mai mult ca oricând de această lecție.

Gestul simplu al întâmpinării lui Hristos cu ramuri verzi devine un simbol al renașterii sufletești și al întoarcerii la valorile care ne țin uniți. Florile pe care le purtăm astăzi nu sunt doar simboluri ale primăverii, ci și ale renașterii noastre. Ele ne amintesc că, dincolo de diferențe, avem o rădăcină comună: credința, demnitatea și dorința de a merge înainte.

Însemnătatea acestei sărbători ne amintește că adevărata putere stă în credință, smerenie și jertfă, iar ramurile verzi binecuvântate pe care le purtăm sunt simbolul speranței, al reînnoirii și al legăturii vii dintre om și Dumnezeu. De mâine intrăm în Săptămâna Patimilor, o perioadă în care suntem chemați să fim mai buni, mai iertători și mai aproape unii de ceilalți.

Sărbătoarea Floriilor să ne aducă tuturor liniște sufletească, încredere și puterea de a merge mai departe cu demnitate. În această zi de sărbătoare creștină, vă transmit tuturor gânduri de pace și binecuvântare.

La mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc onomastica! Să înfloriți în fiecare zi cu sănătate, speranță și împliniri!

Deputat S.O.S. ROMÂNIA de Olt, Țiu Mihai-Adrian

Deputat al României