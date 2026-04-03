Prietenii peste granițe. Elevi din Redon, Franța și Slatina au adus culoare la Consiliul Județean Olt

Consiliul Județean Olt a găzduit joi, 2 aprilie, o nouă întâlnire în cadrul proiectului educațional „Colorează-mă cu prietenie”, care aduce împreună elevi din Franța și din Slatina. Tineri de la Liceul Saint-Sauveur din Redon și de la Colegiul Național „Ion Minulescu” au fost primiți de vicepreședintele CJ Olt, Ionuț Ivan, într-un eveniment dedicat dialogului intercultural, schimbului de idei și legăturilor care se construiesc între generații. Inițiativa, aflată la al doilea an, transformă instituția într-un spațiu al prieteniei și al descoperirii reciproce, unde elevii învață unii de la alții și descoperă că, dincolo de limbă sau distanță, au multe lucruri în comun. Întâlnirea a fost și un prilej de a vorbi despre tradițiile județului Olt și despre rolul tinerilor în a duce mai departe valorile comunității.

„Consiliul Județean Olt a fost, și anul acesta, gazda întâlnirii din cadrul proiectului ‘Colorează-mă cu prietenie’, care reunește elevi din Franța, de la Liceul Saint-Sauveur din Redon, și de la Colegiul National Ion Minulescu. Elevii și profesorii participanți au fost primiți de vicepreședintele Consiliului Județean Olt, Ionuț Ivan, care le-a adresat un mesaj de bun venit și a vorbit despre importanța dialogului și a legăturilor care se construiesc prin astfel de inițiative: ‘Proiectul vostru se numește’ Colorează-mă cu prietenie’. Și cred că exact asta faceți: aduceți culoare prin întâlniri, prin idei, prin prietenii care se leagă între tineri din două țări diferite. Oltul este un județ cu multă tradiție. Aici încă trăiesc obiceiuri vechi, dansuri populare, costume și povești care se transmit din generație în generație.

Dar tradiția nu înseamnă doar trecut. Înseamnă și oameni tineri ca voi, care descoperă lumea, călătoresc, învață unii de la alții și duc mai departe ceea ce e valoros.

De aceea astfel de proiecte sunt foarte importante. Pentru că vă ajută să înțelegeți că, dincolo de limbă sau de distanță, avem foarte multe lucruri în comun.’

Pentru al doilea an, elevii și profesorii implicați în proiect ‘colorează’ instituția noastră cu prietenie, dialog și idei frumoase. Putem spune deja că această inițiativă a devenit parte din comunitatea noastră și ne bucurăm de fiecare întâlnire care aduce aici tineri, experiențe și perspective noi. Fiecare întâlnire de acest fel lasă aici ceva ce merită păstrat, prietenii, idei și amintiri care rămân și care fac ca această zi să fie încă o pagină frumoasă din povestea acestui proiect”, au transmis reprezentanții CJ Olt.