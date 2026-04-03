Mario De Mezzo, întâlnire cu ambasadorul Indiei în România pentru viitoare parteneriate economice la Slatina

Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a avut astăzi,3 aprilie, o întâlnire de lucru cu ambasadorul Indiei în România, Dr. Manoj Kumar Mohapatra, discuțiile fiind axate pe consolidarea relațiilor bilaterale și pe identificarea unor oportunități concrete de colaborare. În cadrul dialogului, care a durat aproape o oră, cei doi oficiali au analizat perspectivele unor parteneriate economice și investiționale, având în vedere rolul important al Indiei ca actor economic global. Întâlnirea marchează un nou pas în strategia administrației locale de a deschide Slatina către cooperare internațională și proiecte care pot aduce beneficii directe comunității.

