Prefectul Emil Florin Albotă: „Copiii cu autism au nevoie de sprijin real și șanse egale”

Astăzi, 2 aprilie, cu prilejul Zilei Mondiale de Conștientizare a Autismului, prefectul județului Olt, Emil Florin Albotă, a vizitat centrul de terapie pentru copiii cu tulburări din spectrul autist al Asociației NAGUAL din Slatina, unde a discutat cu specialiștii și părinții despre provocările reale cu care se confruntă familiile. Oficialul a subliniat că în spatele fiecărui progres al copiilor stau ore de terapie, efort și resurse importante, în timp ce multe familii se lovesc de costuri ridicate și de acces limitat la servicii specializate. Prefectul a transmis că societatea trebuie să depășească stadiul simplei conștientizări și să ofere sprijin concret, astfel încât copiii cu autism să aibă șanse egale și să fie integrați cu adevărat în comunitate.

„Am vizitat centrul de terapie pentru copiii cu tulburări din spectrul autist din Slatina, al organizației NAGUAL, condusă de domnul psiholog Valeriu Iancu. Asociația NAGUAL prestează servicii gratuite, în baza unui contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Olt, pentru 27 de beneficiari. A fost mai mult decât o simplă vizită oficială. A fost o întâlnire directă cu realități care nu trebuie ignorate: copii care luptă zilnic să se exprime, să se integreze, să fie înțeleși, dar și părinți care duc, adesea în tăcere, o luptă continuă pentru șansa la o viață normală pentru copiii lor. În spatele fiecărui progres, oricât de mic, stau ore întregi de terapie, răbdare, efort și resurse considerabile. Din păcate, multe familii se confruntă cu dificultăți majore: acces limitat la servicii specializate, costuri ridicate ale terapiei și uneori cu lipsa de înțelegere din partea societății. Este responsabilitatea noastră să transformăm conștientizarea în acțiune. Copiii cu autism nu au nevoie de compasiune, ci de un sprijin real, de șanse egale și de o societate care să îi accepte și să îi includă. Le mulțumesc specialiștilor care, zi de zi, fac diferența în viețile acestor copii. Munca lor este neprețuită. Astăzi nu vorbim doar despre autism. Vorbim despre empatie, responsabilitate și despre felul în care alegem să ne construim comunitatea”, a declarat prefectul Emil Florin Albotă.