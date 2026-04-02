Polițiștii olteni, lecții de siguranță pentru elevi. Peste 180 de copii au participat la activități de educație rutieră

Peste 180 de elevi și cadre didactice din județul Olt au participat, în această săptămână, la activități interactive de educație rutieră organizate de polițiști în mai multe unități de învățământ. Acțiunile s-au desfășurat în comuna Osica de Sus, dar și în școli din Slatina și Caracal, unde oamenii legii le-au vorbit copiilor despre regulile de circulație, comportamentul responsabil în trafic și importanța prevenirii accidentelor. Prin discuții și exemple practice, polițiștii au urmărit nu doar informarea elevilor, ci și consolidarea unui climat de siguranță în mediul școlar, încurajând dialogul și colaborarea cu tinerii și comunitatea.

„În această săptămână, polițiștii Serviciului Rutier Olt și ai Secției de Poliție Rurală nr. 2 Osica de Sus au fost prezenți în unitățile de învățământ din comuna Osica de Sus, pentru a desfășura activități de educație rutieră. Peste 180 de elevi și cadre didactice au participat la sesiuni interactive, unde au aflat cum să se comporte în siguranță în trafic și cum să prevină accidentele. Prin aceste întâlniri, polițiștii nu doar că transmit reguli, ci și încurajează responsabilitatea și respectul reciproc în comunitate. În paralel, polițiștii Poliției municipiului Slatina au desfășurat activități de educație rutieră în unitățile de învățământ din oraș, aducând în atenția elevilor reguli de circulație și recomandări practice pentru siguranța lor zilnică. De asemenea, polițiștii Biroului Siguranța Școlară și ai Poliției municipiului Caracal au purtat discuții preventive cu elevii, pentru ca școala să fie un loc sigur și prietenos. Prin aceste acțiuni, polițiștii își reafirmă rolul de sprijin și partener pentru copii și comunitate, contribuind la crearea unui mediu școlar mai sigur și mai prietenos. Aceste inițiative fac parte din eforturile continue ale Inspectoratului de Poliție Județean Olt de a promova responsabilitatea, siguranța și respectul în trafic, dar și de a menține un dialog deschis cu tinerii, pentru a-i ajuta să crească în siguranță și cu încredere în comunitatea lor”, transmit reprezentanții IPJ Olt.