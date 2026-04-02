Autismul, o realitate tot mai prezentă. Spitalul Județean de Urgență Slatina marchează Ziua Internațională de Conștientizare

Cu prilejul Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului, marcată anual pe 2 aprilie, reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Slatina atrag atenția asupra importanței depistării și intervenției timpurii în cazul tulburărilor de spectru autist (TSA). Specialiștii explică faptul că această afecțiune neurologică și de dezvoltare influențează modul în care o persoană comunică, interacționează social și își manifestă comportamentul, simptomele variind de la dificultăți de comunicare verbală și nonverbală până la comportamente repetitive și interese restrânse. Diagnosticul se stabilește în urma unei evaluări clinice detaliate, realizate în cadrul Compartimentului de Neuropsihiatrie Pediatrică al unității medicale. În România, aproximativ 40.000 de persoane trăiesc cu această tulburare, iar statisticile arată că unul din 36 de copii este diagnosticat cu autism.

„Tulburarea de spectru autist (TSA) este o afecțiune neurologică și de dezvoltare care afectează comportamentul, comunicarea și interacțiunile sociale ale unei persoane. Aceasta se caracterizează printr-o gamă largă de simptome și se poate manifesta prin dificultăți în comunicarea verbală și nonverbală, comportamente repetitive și interese înguste. Cum se stabilește diagnosticul și ce tipuri de terapii trebuie efectuate. Diagnosticul de TSA se bazează pe evaluarea clinică detaliată a comportamentului copilului sau adultului, în cadrul Compartimentului de Neoropsihiatrie Copii al Spitalului Județean de Urgență Slatina. În România, există 40.000 de persoane care suferă de această boală, iar un copil din 36 este diagnosticat cu autism! Suntem aici pentru Slatina, pentru județul Olt”, transmit reprezentanții SJU Slatina.