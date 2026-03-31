„Unitate în Diversitate”. Vernisaj dedicat dialogului artistic la Galeria „ARTIS” din Slatina

Publicul iubitor de artă din Slatina este invitat, joi, 2 aprilie 2026, de la ora 17:00, la deschiderea unei noi expoziții găzduite de Muzeul Județean Olt. Evenimentul va avea loc la Galeria „ARTIS” și propune o întâlnire artistică specială sub titlul „Unitate în Diversitate”.

Expoziția aduce în fața publicului lucrările a doi artiști plastici cu stiluri și sensibilități diferite: George Păunescu și Emilia Ani Constantin. Pe simezele galeriei, creațiile lor se întâlnesc într-un dialog vizual care evidențiază modul în care perspectivele artistice distincte pot conviețui și se pot completa reciproc. Organizatorii subliniază că expoziția nu este doar o simplă prezentare de lucrări, ci o invitație la reflecție asupra diversității expresiilor artistice și asupra modului în care acestea pot construi împreună o experiență estetică coerentă.

Organizatorii îi așteaptă pe toți cei interesați să descopere, într-o atmosferă prietenoasă, lucrările și viziunile creative reunite sub conceptul „Unitate în Diversitate”.