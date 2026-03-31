PSD Slatina propune bugetul participativ. Locuitorii ar putea decide direct cum se cheltuie o parte din banii orașului

Reprezentanții PSD Slatina susțin că deciziile importante pentru oraș sunt luate, de prea multe ori, fără o consultare reală a cetățenilor și propun introducerea bugetului participativ ca soluție pentru o administrație mai deschisă. Prin acest mecanism, o parte din bugetul local ar urma să fie alocată proiectelor propuse și votate chiar de locuitori. Oamenii ar putea veni cu idei pentru cartierele lor, de la amenajarea de spații verzi și îmbunătățirea siguranței rutiere, până la modernizarea școlilor sau a spațiilor publice. Dacă proiectele sunt susținute de comunitate, acestea ar putea fi finanțate și puse în practică de administrația locală. Inițiativa este prezentată ca un pas spre implicarea directă a cetățenilor în deciziile care privesc dezvoltarea orașului și calitatea vieții de zi cu zi.

„Bugetul participativ înseamnă, în esență, încredere. Credem că slătinenii știu cel mai bine de ce au nevoie în cartierele în care trăiesc. De aceea, propunem un mecanism prin care ideile lor să poată deveni proiecte concrete, finanțate din bugetul local. Este un pas necesar pentru o administrație mai deschisă și mai responsabilă”, a declarat Marius Iancu, președintele organizației PSD Slatina.