Programul „Salvator din pasiune” recrutează noi voluntari pregătiți să intervină în situații de urgență

„Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Matei Basarab” al județului Olt organizează, în această perioadă, înscrieri pentru o nouă etapă a campaniei de recrutare a voluntarilor „Salvator din pasiune”. Cererile de înscriere se depun în perioada 06-09.04.2026, iar dosarele cu documentele necesare înscrierii se depun în perioada 14-17.04.2026. Cursurile se vor desfășura pe parcursul a cinci weekend-uri, începând cu data de 25 aprilie 2026. Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Matei Basarab” Olt, din municipiul Slatina, strada Tipografului nr. 7. Cetățenii dornici să colaboreze cu profesioniștii în situații de urgență vor învăța și vor aplica noțiuni de bază de prim ajutor calificat, se vor implica în acțiuni de ajutor umanitar și în promovarea mesajului preventiv, iar, după finalizarea unor programe de pregătire, vor putea participa la misiuni de intervenție.