Polițiștii olteni intensifică controalele. 142 de pietoni sancționați într-o săptămână pentru nerespectarea regulilor rutiere

Polițiștii olteni au desfășurat, în perioada 23-29 martie 2026, o serie de acțiuni dedicate creșterii siguranței pietonilor în trafic, în cadrul unui plan național de protejare a participanților vulnerabili. În urma controalelor din teren, au fost aplicate 145 de sancțiuni contravenționale, 142 pentru pietoni care au încălcat regulile de circulație. În paralel, oamenii legii au organizat și activități de educație rutieră menite să îi convingă pe pietoni să adopte un comportament responsabil pe drumurile publice. Demersurile au urmărit atât prevenirea accidentelor, cât și creșterea vizibilității polițiștilor în zonele cu risc rutier, iar astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare pentru menținerea unui climat de siguranță în trafic

„În perioada 23–29 martie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, împreună cu structurile rutiere din teritoriu, au desfășurat activități specifice în vederea creșterii gradului de siguranță rutieră, cu accent pe respectarea normelor de circulație de către pietoni. Acțiunile au fost organizate în contextul Planului național de măsuri destinat protejării categoriilor vulnerabile de participanți la trafic și au vizat atât prevenirea implicării pietonilor în accidente rutiere, cât și creșterea vizibilității elementului polițienesc în zonele cu risc rutier. Pe parcursul perioadei de referință, polițiștii au constatat 145 de abateri contravenționale, dintre care 142 au fost comise de pietoni, ca urmare a nerespectării regulilor de circulație. De asemenea, pentru consolidarea componentei preventive, au fost organizate 6 activități de educație rutieră, adresate pietonilor, având ca scop conștientizarea riscurilor la care se expun prin adoptarea unui comportament necorespunzător în trafic. Activitățile desfășurate au avut un caracter integrat, fiind orientate atât spre depistarea abaterilor, cât și spre responsabilizarea participanților la trafic, contribuind la reducerea riscului rutier și la crearea unui climat de siguranță pe drumurile publice din județ. Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în scopul menținerii unui nivel ridicat de siguranță rutieră și al protejării tuturor participanților la trafic”, transmit reprezentanții IPJ Olt.