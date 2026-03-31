Peste 8.000 de șomeri în Olt. Rata șomajului a ajuns la 6,22% în februarie, majoritatea fără indemnizație

Rata șomajului în județul Olt a ajuns la 6,22% la finalul lunii februarie 2026, potrivit datelor Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt. În evidențele instituției erau 8.032 de persoane fără loc de muncă, dintre care 3.601 femei, însă doar o mică parte dintre acestea beneficiază de indemnizație. Datele arată că șomajul afectează în special persoanele din mediul rural, pe cele trecute de 50 de ani și pe cele cu nivel scăzut de educație, iar peste trei sferturi dintre șomerii înregistrați sunt considerați greu sau foarte greu de reintegrat pe piața muncii.

„La sfârșitul lunii februarie 2026 în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, erau înregistrați 8.032 șomeri (din care 3.601 femei), rata șomajului fiind de 6,22 %. Din totalul de 8.032 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Olt, 1.227 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 6.805 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 6.446 șomeri provin din mediul rural și 1.586 sunt din mediul urban.

Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt (43,12 %), apoi somerii cu nivel de instruire primar si fara studii (19,54 %), urmat de cei cu nivel de instruire liceal (18,09 %), iar 17,30% au cei cu nivel de instruire profesional. Somerii cu nivel de studii superioare au o pondere de 1,94 %. Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.845 persoane foarte greu ocupabile, 4.298 greu ocupabile, 1.800 mediu ocupabile, iar 89 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre”, se arată în comunicatul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt.