Izbiceni. Primarul Fănel Bădici anunță finanțare de peste 2 milioane de lei pentru continuarea rețelei de gaze

Primarul comunei Izbiceni, Fănel Bădici, anunță o nouă etapă importantă în realizarea rețelei de alimentare cu gaze naturale, după ce suma de 2,09 milioane de lei a fost alocată prin amendamente la bugetul de stat pentru continuarea proiectului. Fondurile, obținute cu sprijinul USR Olt, acoperă o parte din cofinanțarea pe care administrația locală trebuia să o asigure, reducând astfel presiunea asupra bugetului comunei și evitând contractarea unui împrumut bancar. Lucrările la rețeaua de gaze sunt realizate în prezent în proporție de peste 80%, iar autoritățile locale spun că proiectul se apropie de final, după ce anul trecut au mai fost alocate 750.000 de lei pentru același obiectiv. Primarul subliniază că investiția reprezintă un pas esențial pentru modernizarea comunității și pentru creșterea calității vieții locuitorilor.

„USR Olt își respectă promisiunile față de comunitate. Prin amendamentele depuse la bugetul de stat (Anexa 7), am reușit să direcționăm suma de 2,09 milioane de lei pentru continuarea proiectului de alimentare cu gaz natural în comuna Izbiceni. Acești bani reprezintă o parte din cofinanțarea pe care Primăria Izbiceni era obligată să o asigure pentru proiect. Prin intervenția USR, am eliminat o presiune financiară uriașă de pe umerii administrației locale.

Rezultate concrete, nu doar promisiuni: Investiție recurentă: Nu este prima dată când ne implicăm. Și anul trecut, USR a asigurat suma de 750.000 de lei pentru același obiectiv.

Progres vizibil: În acest moment, lucrările sunt realizate în proporție de peste 80%. Suntem aproape de final!

Fără datorii pentru cetățeni: Prin obținerea acestor fonduri de la bugetul de stat, am evitat îndatorarea comunității. Fără acest sprijin, Primăria ar fi fost nevoită să contracteze un împrumut bancar, ale cărui dobânzi ar fi fost suportate de toți locuitorii”, se arată în comunicatul de pe pagina de socializare a primarului Bădici.

„Banii trebuie să ajungă acolo unde este nevoie de dezvoltare. Gazele naturale în Izbiceni nu sunt un lux, ci o normalitate pentru care ne batem la București, an de an”, este declarația primarului comunei Izbiceni, Fănel Bădici.