DESPRE IDENTITATEA NARATIVĂ/COGNITIVĂ ȘI DERAPAJELE DE IDENTITATE

În epoca expansiunii tehnologiilor de tip IA – sau, mai potrivit spus, a prelungirilor de inteligență umană(PIU) – problema identității capătă o formă nouă, tensionată și profund ambivalentă. Nu mai este vorba doar despre cine suntem, ci și despre cât din ceea ce suntem poate fi extras, modelat, reprodus sau chiar substituit. În acest context, devine esențială distincția dintre două planuri: identitatea narativă și identitatea cognitivă.

Identitatea narativă este, în esență, povestea despre sine. Este firul invizibil care leagă trecutul de prezent și proiectează un sens asupra viitorului. Nu este doar o colecție de evenimente, ci o interpretare a lor: o selecție, o ierarhizare și o justificare. Ea nu spune doar „ce s-a întâmplat”, ci mai ales „ce înseamnă ceea ce s-a întâmplat”. Identitatea narativă este, prin urmare, profund subiectivă, flexibilă și, în mod paradoxal, vulnerabilă la reinterpretare. O persoană poate rescrie propria poveste fără a schimba faptele, ci doar sensul lor.

În contrast, identitatea cognitivă pare, la prima vedere, mai stabilă și mai obiectivă. Ea include elemente precum: fotografii, date personale, istoric profesional, realizări, dar și – mult mai important – tiparele de gândire, reacțiile la situații, și modul de a prefera deciziile. Dacă identitatea narativă este povestea spusă, identitatea cognitivă este mecanismul care produce povestea. Este infrastructura invizibilă a sensului.

Această distincție devine critică în momentul în care intervenim tehnologic asupra identității. Pentru că, dacă identitatea narativă poate fi ușor manipulată prin discurs (propaganda, autoiluzionare, reinterpretare), identitatea cognitivă poate fi, în principiu, modelată, replicată sau chiar simulată. Aici apare riscul major: derapajul de identitate.

Derapajul de identitate nu înseamnă simpla schimbare a unei opinii sau evoluția firească a unei persoane. El apare atunci când există o ruptură între cele două planuri: când povestea despre sine nu mai corespunde mecanismului real de gândire sau când mecanismul este alterat fără ca povestea să reflecte această schimbare.

Există mai multe forme ale acestui derapaj.

Prima este derapajul narativ. Aici, individul construiește o poveste despre sine care nu mai are ancoră în realitatea cognitivă. De exemplu, cineva se percepe ca fiind o persoană caracterizată prin raționalitate, dar reacționează constant emoțional; se cunoaște pe sine ca fiind autonomă, dar în realitate este profund legată de mediu. În acest caz, identitatea devine o ficțiune funcțională. Nu este neapărat falsă în sensul clasic, ci mai degrabă decuplată de mecanismele reale care o susțin.

A doua forma este derapajul cognitiv. Aici, tiparele de gândire sunt modificate – prin influență externă, prin expunere prelungită la anumite fluxuri informaționale sau în viitor, prin interacțiune intensă cu sistemele IA – fără ca individul să conștientizeze această transformare. Povestea rămâne aceeași („eu sunt similar”), dar structura decizională se schimbă. Este, probabil, cea mai periculoasă formă de derapaj, pentru că produce o iluzie de continuitate.

A treia formă, emergentă în epoca digitală, este derapajul de substituție. Acesta apare atunci când o reprezentare externă a identității – un profil digital, un model IA antrenat pe datele unei persoane – începe să funcționeze coerent, chiar autonom, în raport cu originalul. În acest punct, identitatea cognitivă devine separabilă de suportul biologic. Problema nu mai este doar „cine sunt eu”, ci „care dintre versiunile mele este eu și mă reprezintă cu adevărat”.

Tipul de derapaj introduce o tensiune fără precedent. Pentru prima dată în istorie, identitatea poate fi duplicată funcțional, chiar dacă nu fenomenologic. Un sistem poate lua decizii „ca tine”, poate răspunde „ca tine”, poate chiar anticipa reacțiile tale. Dar nu trăiește ceea ce tu trăiești. Aici apare o fractură ontologică: între funcția identității și experiența identității.

În acest context, apare o întrebare esențială: care dintre cele două identități este „mai reală”? Cea narativă, care da sens și coerență vieții, sau cea cognitivă, care produce efectiv deciziile și acțiunile?

Răspunsul nu poate fi unul exclusiv. Cele două sunt interdependente. Identitatea narativă fără cea cognitivă devine ficțiune. Identitatea cognitivă fără cea nativă devine mecanism fără sens. Problema apare atunci când echilibrul dintre ele este perturbat.

Din perspectivă etică și socială, menținerea acestui echilibru devine o necesitate. În lipsa lui, individul riscă să devină, fie captiv într-o poveste falsă despre sine, fie externalizat într-o versiune digitală care-l poate substitui funcțional. În ambele cazuri, apare o pierdere a controlului asupra propriei identități.

În mod paradoxal, soluția nu este respingerea tehnologiei, ci înțelegerea profundă a limitelor ei. Sistemele de tip IA pot reproduce structuri cognitive, dar nici nu pot genera experiență trăită. Ele pot simula identitatea, dar nu o pot „locui”. Această diferență trebuie păstrată ca linie de demarcație.

În final, identitatea umană rămâne un echilibru fragil între poveste și mecanism, între sens și funcție. Derapajele apar atunci când una dintre aceste dimensiuni o domină sau o falsifică pe cealaltă. În epoca actuală, miza nu mai este doar cunoașterea de sine, ci și protejarea de sine – nu doar în fața celorlalți, ci și în fața propriilor noastre extensii tehnologice.

Co-creație INU-IAlg, cu validare pentru public