Creșă modernă inaugurată la Caracal în prezența ministrul Dezvoltării, Attila Cseke. Investiție de peste 18 milioane de lei

Municipiul Caracal a făcut un nou pas în dezvoltarea infrastructurii educaționale, odată cu recepția finală a creșei construite pe strada Mihai Viteazul nr. 73 A. Proiectul, finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu peste 18 milioane de lei, oferă 70 de locuri pentru copii și spații moderne, adaptate nevoilor celor mici. La evenimentul din 31 martie 2026 au participat ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Atilla Cseke, președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, prefectul județului Olt, Emil Florin Albotă, deputatul PSD Bogdan Mihuți, directorul general AFIR, Adrian Chesnoiu, inspectorul general școlar al județului Olt, Adrian Ion Bărbulete si viceprimar al municipiului Caracal, Lari Pătran.

Proiectul a fost atent monitorizat de Ion Doldurea, primarul municipiului Caracal care a prioritizat investițiile în infrastructura de învățământ a orașului.

„Programul de finanțare a construirii de creșe este unul complex (…) prin care sprijinim familiile tinere, copilașii și, sper, să reușim la un moment dat să oprim această scădere a natalității pe care o avem și despre care trebuie să vorbim în mod sincer și direct, pentru că altfel, dacă nu vorbim sincer și direct și nu încercăm să găsim soluții, ea va continua”, a afirmat ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Atilla Cseke.

La rândul său, Marius Oprescu, președintele CJ Olt a menționat în intervenția sa: „Iată, se întâmplă și lucruri bune în România. Și astăzi suntem cu toții aici, inaugurăm una dintre cele mai moderne și mai frumoase creșe pe care eu am văzut-o până acum. Și acest lucru se datorează (…) unor instituții și oameni dedicați. În primul rând vorbim de Primăria municipiului Caracal, reprezentată de domnul primar, Ion Doldurea și domnul viceprimar Lari Pătran, care au identificat nevoile localității și au accesat fonduri prin acest program. La nivel guvernamental, vorbim de un minister condus de domnul ministru Atilla Cseke care are experiență în a asculta comunitățile locale și a veni cu programe dedicate pentru ceea ce acestea au nevoie”.

Președintele CJ Olt a subliniat că investițiile sunt importante, atât cele realizate din fonduri europene, cât și cele finanțate prin programe guvernamentale, precum „Anghel Saligny”, deoarece ele înseamnă dezvoltarea infrastructurii esențiale și proiecte care schimbă în bine viața oamenilor.

Prefectul județului, Emil Florin Albota, a subliniat importanța momentului: „Este o onoare și o bucurie să particip la acest eveniment. Atmosfera de astăzi, emoția transmisă de copii și de momentele artistice ne arată cât de important este ceea ce construim aici. Această creșă reprezintă nu doar o investiție în infrastructură, ci un pas concret pentru viitorul copiilor noștri și pentru sprijinirea familiilor tinere. Este, totodată, dovada implicării autorităților locale din Caracal, care depun eforturi constante pentru dezvoltarea comunității. Sunt convins că acest proiect este doar începutul și că vor urma și alte investiții similare, atât de necesare. România are nevoie de astfel de proiecte, care susțin educația timpurie și oferă părinților posibilitatea de a-și continua parcursul profesional. Mulțumesc domnului ministru pentru sprijin, domnului președinte al Consiliului Județean pentru implicare, administrației locale pentru eforturile depuse, precum și constructorului pentru realizarea acestui obiectiv important”.

„Investiția reflectă angajamentul administrației publice din municipiul Caracal pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale și pentru asigurarea celor mai bune condiții pentru cei mici. Le mulțumim tuturor celor implicați în realizarea acestui proiect”, a precizat Lari Pătran, viceprimarul municipiului Caracal.

Noua creșă din Caracal oferă copiilor un mediu sigur, modern și adaptat dezvoltării lor, cu spații de joacă și zone dedicate activităților educative. Investiția reflectă preocuparea constantă a autorităților pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale și pentru sprijinirea familiilor tinere din municipiu.